MZ: 213 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 6 zgonów

Po tym, jak Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek po południu o 213 nowych zakażeniach koronawirusem, liczba potwierdzonych przypadków w Polsce wzrosła do 5 tys. 955. Resort podał też, że zmarło kolejnych sześć osób; w sumie odnotowano dotąd 181 zgonów

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą osób z woj. mazowieckiego (77), woj. wielkopolskiego (38), woj. łódzkiego (31), woj. podlaskiego (16), woj. podkarpackiego (15), woj. małopolskiego (10), woj. lubelskiego (10), woj. dolnośląskiego (9), woj. opolskiego (4), woj. pomorskiego (2) oraz woj. lubuskiego (1).

Zgony o których poinformowano po południu dotyczą sześciu osób - czterech mężczyzn i dwóch kobiet. Osoby zmarłe były w wieku od 69 do 87 lat.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 5955 osób, z których 181 zmarło.

Rzecznik MZ: liczymy, że wydajność laboratoriów wzrośnie do 20 tys. testów na dobę

Liczymy na to, że w najbliższych dniach wydajność laboratoriów w zakresie wykonywania testów na koronawirusa wyniesie 20 tys. na dobę - powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Obecnie możliwości laboratoriów to 16 tys. - dodał.

Andrusiewicz przekonywał na konferencji prasowej, że testów na koronawirusa w Polsce wykonywanych jest coraz więcej. „Na dzisiejszy poranek ponad mamy 10 tys. testów wykonanych; możliwości laboratoriów w tej chwili to 16 tys. testów na dobę, one cały czas rosną - jeszcze niedawno było to 13 tysięcy” - zauważył.

Liczymy, że w najbliższych dniach wydajność dojdzie do 20 tys. na dobę i chcielibyśmy, żeby tyle testów rzeczywiście było wykonywanych - powiedział rzecznik MZ.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że podczas świąt nie spadnie liczba wykonywanych testów.

Liczymy, że przez święta wielkanocne nadal będą trwały badania i że ich liczba będzie rosła” - powiedział. Jak jednak dodał, „to nie minister zdrowia decyduje o tym, ile jest wykonywanych testów; jego rolą jest udostępnić możliwości testowe.

Andrusiewicz zaznaczył również, że w Polsce nie ma problemów z dostępnością do testów. Dodatkowo, testy te będzie produkowała polska firma, co - dodał - jest bardzo ważną informacją. Polskie testy obecnie, jak poinformował rzecznik MZ, przechodzą weryfikację pod kątem wiarygodności w Państwowym Zakładzie Higieny.

Jeśli tylko ją przejdą, rozpocznie się ich produkcja. Pierwsze 150 tys. zostanie przekazane do MZ, które na bieżąco rozdziela testy między laboratoria - powiedział Andrusiewicz.

PAP, mw