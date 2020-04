Budżetówka też zaciśnie pasa

Zmiany w tarczy antykryzysowej umożliwią zaciśnięcie pasa budżetówce oraz poszerzą grono firm korzystających ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS - odpowiedział wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur na pytania użytkowników serwisu zdrowybiznes.pb.pl

Na łamach wtorkowego „Pulsu Biznesu” Mazur powiedział m.in. jakie najistotniejsze zmiany w tarczy antykryzysowej przegłosował w ubiegłym tygodniu Sejm.

„Najważniejszy punkt, to rozszerzenie grupy firm, które mogą skorzystać z trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ZUS o firmy zgładzające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób” - wskazał.

Kolejna istotna zmiana - jak dodał - to przedłużenie o dwa miesiące wypłat zapomogi dla osób, które z powodu epidemii przestały uzyskiwać dochód z umów cywilnoprawnych lub na tzw. samozatrudnieniu.

Po trzecie - jak wyliczył - pojawił się też zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. płacy minimalnej.

„Są też zapisy pozwalające dokonywać redukcji wynagrodzenia w administracji. Mówiłem o rozwiązaniu 20-40-40, w którym koszty wynagrodzenia biorą na siebie pracownik, pracodawca i państwo. Budżetówka też powinna włączyć się w solidarnościowe zaciskanie pasa” - ocenił wiceminister.

„Redukcja wynagrodzenia w administracji będzie zależała od sytuacji budżetu państwa. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, jeśli dojdzie to czasowo” - dodał.

PAP/ as/