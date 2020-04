Książeczka dla dzieci o... wirusie!

Odpowiedzi na pytania: co to jest koronawirus?, jak się można zarazić? oraz co się stanie, jeśli złapiesz koronawirusa? - znalazły się w książce „Koronawirus. Książka dla dzieci”, którą bezpłatnie można pobrać w internecie.

Książkę przygotowało wydawnictwo Poradnia K, z ilustracjami Axela Schefflera (znanego z „Gruffalo”) i rekomendacjami pediatrów immunologów: dr. hab. med. Wojciecha Feleszki, dr. med. Pawła Grzesiowskiego oraz zespołu ekspertów medycznych Grupy LUX MED.

Poradnia K włączyła się do akcji brytyjskiego wydawnictwa Nosy Crow, którego publikację „Koronawirus. Książka dla dzieci” wydano i przetłumaczono na 47 języków.

Autorką polskiego tłumaczenia jest Dorota Pomadowska. Książka jest przewodnikiem dla dzieci i rodziców. Zawiera odpowiedzi na pytania: „Co to jest koronawirus?”, „Jak się można zarazić?”, „Co się stanie, jeśli złapiesz koronawirusa?”, „Dlaczego część miejsc, do których chodzimy, jest teraz zamknięta?”, „Co mogę zrobić, żeby pomóc?”.

Głównym konsultantem brytyjskiego wydania jest prof. Graham Medley z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej, który uważa, że „pomagając dzieciom zrozumieć sytuację, dajemy im szansę, aby były częścią tego, co się dzieje”. „W książce bohaterami są właśnie dzieci. Nie obserwują, ale doświadczają. W ten sposób pewnie łatwiej pokonać im najgorsze strachy. A strach, niepokój towarzyszą nie tylko dzieciom od długiego już czasu” - podkreślono.

W polskim wydaniu prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń dr Grzesiowski napisał: „Późną jesienią 2019 r. pojawił się na ziemi nowy pasożyt, niewidoczny gołym okiem, tak mały, że jego 1000 cząstek zmieściłoby się na ziarnku piasku. A mimo tego, że jest tak mały, okazał się potężny, spowodował zagrożenie dla ludzi we wszystkich krajach świata”.

„Zawsze, do tej pory w znanych nam epidemiach, było tak, że patogeny najczęściej atakowały osoby jak na krzywej przypominającej +U+ - czyli z jednej strony najmłodsze, najsłabsze, a z drugiej najstarsze, też już osłabione - wiekiem i chorobami. Koronawirus jest inny od tych wirusów, które znamy” - dodał dr Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prezes wydawnictwa Poradnia K Joanna Bażyńska powiedziała, że publikacja została przygotowana w ciągu kilku dni. „Jesteśmy bardzo zbudowani tym, jak dużo wsparcia dostaliśmy. Bardzo dziękuję ekspertom i wydawnictwu Nosy Crow, kóre zaprosiło nas do wspólnej akcji. Wierzę, że książka spełni swoje zadanie” - dodała.

Wydawnictwo publikuje książkę bezpłatnie, a eksperci i patroni nie pobrali wynagrodzenia. „Bardzo za to dziękujemy. Zależy nam na jak najszerszym dotarciu z naszym e-bookiem, dlatego jest dostępny do pobrania bezpłatnie w największych księgarniach: Empik.com, Empik Go, Publio.pl, Woblink.pl, Virtualo.pl, a także z naszej strony https://sklep.poradniak.pl jako EPUB, MOBI i dodatkowo jako plik PDF” - poinformowała prezes wydawnictwa.

Patronami wydania polskiego są: Allianz w Polsce, Crazy Nauka oraz Grupa LUX MED.

PAP/ as/