Pięć wyjątkowych murali w ramach kampanii LOTOSU [Galeria]

Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław – w tych pięciu miastach można już zobaczyć street-artowe murale, które portretują urywek życia zabranego przez epidemię.

Akcję zainicjowała Grupa LOTOS. Murale są częścią kampanii „Każdy czeka na swoje NAJ”, w ramach której posiadacze kart LOTOS Navigator mogą przekazać swoje punkty na badania związane z leczeniem koronawirusa.

Pięć murali zlokalizowanych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu ukazuje powszednie, zwyczajne emocje, których ekspresję tak bardzo utrudnił koronawirus. Na każdym z nich znajduje się także symbol pandemii − rękawiczki, maska, przyłbica, kombinezon lub tablet. We wspólnej wizji twórców zestawiono obrazy zwyczajnego życia z niepasującymi, a obecnie koniecznymi przedmiotami.

Mural w Krakowie

Projekt jest owocem współpracy polskich malarzy, grafików i rysowników. Każdy z murali został namalowany techniką cyfrową. To kolaże, czyli połączenie elementów fotograficznych, graficznych, rysunkowych i malarskich. Murale powstały w duchu współczesnego street-artu. Efekty niemal dwutygodniowej pracy artystów można zobaczyć we wspomnianych wyżej polskich miastach.

Dawida Kubackiego zobaczymy w Warszawie, Kajetana Kajetanowicza we Wrocławiu, a na drużynę Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej natkniemy się w Gdańsku. W Poznaniu na wielkiej ścianie obejrzymy parę długo niewidzących się zakochanych, w Krakowie zaś wzruszy babcia, która po raz pierwszy może przytulić swojego wnuka.

Murale są częścią społeczno-wizerunkowej kampanii Grupy LOTOS pod nazwą „Każdy czeka na swoje NAJ”, która ruszyła 1 maja. Klienci stacji paliw LOTOS mogą przekazać swoje punkty Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. W telewizji emitowany jest też spot, w którym pojawiają się ambasadorzy, współpracujący z koncernem.

Z kampanii „Każdy czeka na swoje NAJ” płyną dwa przesłania. Pierwsze to realna możliwość pomocy, aby wspólnie walczyć z pandemią. Kierowcy mogą przekazywać punkty na badania nad leczeniem koronawirusa. Drugie przesłanie to tęsknota za emocjami, których nie możemy obecnie przeżywać. Stworzone w ramach akcji murale to dziś wizualizacja nadziei na powrót normalności. Wizualizacja, która miejmy nadzieję już niedługo stanie się wspomnieniem minionych, dziwnych czasów – mówi Patryk Felmet, dyrektor marketingu Grupy LOTOS.