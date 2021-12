Na giełdzie nie tylko akcje. Wyjątkowa wystawa prac artystów ASP

W Centrum Giełdowym w Warszawie od soboty otwarta jest wystawa „Na krawędzi. Pogranicza porysunkowej przestrzeni” - wyjątkowa wystawa prac wykładowców z ASP Łódź, ASP Wrocław, ASP Gdańsk, ASP Poznań, ASP Warszawa, ASP Kraków. A więc na giełdę, do centrum finansowych inwestycji, wybrać się można nie tylko akcje

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do zderzenia z sobą różnorakich postaw twórczych artystów rzeźbiarzy, zajmujących się w swojej praktyce artystycznej aktywnością rysunkową jako autonomiczną a zarazem wykraczającą poza ramy klasycznego rozumienia dyscypliny. Tytułowe pogranicza porysunkowej przestrzeni to w intencji projektu pole do działań badawczo-eksperymentalnych a zarazem próba indywidualnych re-definicji pojęcia rysunku w ujęciu zaproszonych do projektu Twórców.

„Porysunkowa przestrzeń” jest tu odwołaniem zarówno do oczekiwanego przekraczania granic rysunku czy może zbliżania się do jej krawędzi a zarazem podkreśleniem, że zajmują się tym w głównej mierze rzeźbiarze, dla których przestrzeń jest pojęciem podstawowym. Krawędź umownej przestrzeni rysunkowo-rzeźbiarskiego pogranicza jest bardzo umowna, bywa mglista i wymyka się jednoznacznym określeniom.

Ten proces uaktualnianego twórczego namysłu to istotny czynnik aktywizacji i progresywnej siły współczesnej sztuki.

Wystawa jest czynna od 11 grudnia 2021 r. do 22 stycznia 2022 r. Adres: Centrum Giełdowe SA, ul. Książęca 4, Warszawa.

Czytaj też: Pekao: Inflacja w 2022 r. prawdopodobnie przekroczy 6 proc.

Centrum Giełdowe, mt