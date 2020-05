Wreszcie odwiedzimy kosmetyczkę!

Od poniedziałku salony kosmetyczne ponownie są czynne, ale pod warunkiem, że zachowana jest odległość co najmniej 1,5 m między stanowiskami, a jeśli nie ma takiej możliwości, muszą one być oddzielone ekranami ochronnymi. Przepierzenia szczególnie zalecane są dla stanowisk do manicure.

Według wytycznych dla branży beauty przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i GIS praca w salonach kosmetycznych powinna być zmianowa i rotacyjna, ale też dopuszczalna jest tego samego zespołu przez cały dzień.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy noszą specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu, np. fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 stopniach C, a także nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle.

Pracownicy obowiązkowo noszą też rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) - jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

Z kolei wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych przewidują, że na zabiegi wolno przychodzić bez osób towarzyszących. Klienci muszą zasłaniać nos i usta oraz do nosić rękawiczki ochronne - jeśli to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu.

Klienci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. W zależności od rodzaju zabiegu, gabinet - zgodnie z zaleceniami MR - powinien zapewnić klientom peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, bieliznę jednorazową lub podkład jednorazowy.

Po zakończeniu zabiegu urządzenie, które było używane każdorazowo powinno być dezynfekowane.

MR odradza serwowanie ciepłych napojów w salonach. Sugerowane jest zapewnienie wody do picia w opakowaniach jednorazowych lub podawane przez personel w kubkach jednorazowych z dystrybutora.

PAP/ as/