Konopie pomogą w leczeniu covid-19?

Polscy naukowcy chcą rozpocząć badania, których celem ma być potwierdzenie istnienia naturalnego produktu z konopi mogącego leczyć i przeciwdziałać Covid-19. Z prośbą o wsparcie badań wystąpili już do wybranych szpitali oraz Ministerstwa Zdrowia

Organizatorzy przedsięwzięcia szanse upatrują w zawartym w konopi CBD, który może mieć realny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowalności na koronawirusa oraz pomagać w skutkach przebiegu choroby. Jak twierdzą, według licznych publikacji naukowych olejek konopny podnosi odporność i pełni funkcję naturalnego antybiotyku, wpływając zarazem zbawiennie na regulację homeostazy.

Co prawda na chwilę obecną nie można potwierdzić, że CBD wspomaga leczenie koronawirusa, ani też jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku tej konkretnej mutacji zadziała protekcyjnie, możemy jednak opierając się o publikacje naukowe oraz raporty WHO uznać, że CBD ma duże szanse radzić sobie z wirusami znanymi nam przed obecną pandemią, co daje perspektywy na podobną skuteczność w tym przypadku tłumaczy przedstawiciel Cannalife.pl – firmy, która chce prowadzić badania.

Firma chce przekazać do szpitali olejki konopne full spectrum, czyli takie zawierające wszystkie niezbędne kannabinoidy zawarte w konopi, a przede wszystkim CBD o różnych stężeniach, tak aby badanie wykazało również zapotrzebowanie zawirusowanego organizmu.

Zwróciliśmy się do kilku szpitali, w tym kaliskiego z prośbą o wprowadzenie do diety ochotników z grupy zakażonych, badając przy tym efekty. W ten sposób będziemy mogli potwierdzić czy zawarte w konopiach kannabinoidy czy też fitokannabinoidy mogą wspomagać leczenie tudzież złagodzenie objawów obecnie panującej mutacji koronawirusa – mówią przedstawiciele firmy.

Chcą również zbadać skuteczność wzmocnienia organizmu i zapobiegania zarażeniom. Na tę chwilę istnieje wiele badań, a także potwierdza to raport WHO, że olejki CBD to naturalny sposób na wzmocnienie organizmu i odpowiedź immunologiczna przeciwko nie tylko wirusom, ale także bakteriom i grzybom. Wiemy też, że wspomaga rozpoznanie i eliminację antygenu w organizmie. Badania są całkowicie bezpieczne. Zależy nam na badaniach w warunkach szpitalnych i pod okiem specjalistów, dlatego też złożyliśmy prośby o współpracę do szpitali, czekamy na odpowiedzi - tłumaczy przedstawiciel Cannalife.pl

Firma w analogiczny sposób planuje także wprowadzić do badań swoje żele do dezynfekcji rąk, badając ich właściwości antywirusowe zewnętrznie.

mat.pras./ mk

