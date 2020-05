Niemcy: Pracodawcy kontrolują pracowników... przez detektywów

O 10 proc. więcej Polaków ufa swoim pracodawcom w porównaniu do 2013 roku. Jednak nadal często firmy z biegiem lat tracą zaufanie swoich pracowników, co może świadczyć o tym, że firmy dopasowując się do wyzwań pokolenia millenialsów i kolejnych pokoleń wchodzących na rynek trochę zapominają o starszej kadrze pracowników z dłuższym stażem