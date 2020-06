Pierwsza edycja Remembrance and Future Forum organizowana przez Centrum Historii Zajezdnia przed nami! W czerwcu wkraczamy w świat online, otwierając platformę debaty na temat najważniejszych wyzwań i dylematów współczesności. Zapraszamy do wielogłosowej dyskusji z udziałem najciekawszych umysłów naszych czasów, intelektualistów oraz liderów społecznych z Polski i ze świata. Przenosimy się do świata wirtualnego, gdzie przez najbliższe tygodnie zaproszeni goście pochylą się nad „Wymiarami Solidarności”, także w kontekście aktualnego ogólnoświatowego kryzysu epidemicznego.

W 2020 roku, czterdzieści lat po Sierpniu ‘80 temat Forum nawiązuje do doświadczenia Polski lat 80. i narodzin ruchu Solidarności. Idea solidarności stanowi dla nas punkt wyjścia do refleksji nad współczesnymi podziałami i pęknięciami społecznymi, nad sensem solidarności społecznej w epoce współczesnego kapitalizmu i konfliktów kulturowych, empatii i wrażliwości społecznej czasów nowych mediów, solidarności międzynarodowej w epoce nowych napięć geopolitycznych, kryzysów międzynarodowych, pytań o kondycję i przyszłość demokracji liberalnej, znaczenia słowa wspólnota, obywatelskość – mówi dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

Zaproszeni goście będą rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach i dylematach współczesności, kwestiach istotnych zarówno z punktu widzenia Wrocławia, Polski, jak i całej Europy. W zaplanowanym na najbliższe miesiące wydarzeniu weźmie udział kilkunastu europejskich myślicieli, którzy wygłoszą swoje wykłady oraz wezmą udział w debatach online. Kto weźmie udział w Forum? Wśród potwierdzonych gości znajdziemy m.in. profesor Chantal Delsol, Simone Zopallero czy profesor Antoni Dudek.

Dostrzegamy, że wyzwaniem czasu są postępujące podziały i rozpad wspólnot. Dotyczy to zarówno wymiaru lokalnego, kapitału zaufania w codziennych relacjach społecznych, czy wreszcie kryzysu wspólnoty europejskiej. Sądzimy, że doświadczanie powojennego Wrocławia z całym procesem oswajania obcości, pojednania polsko – niemieckiego, czy epoką „Solidarności”, może być dobrym punktem wyjścia do dyskusji nad tymi problemami – dodaje dr Marek Mutor.

Wykłady, debaty, dyskusje

Od 5 czerwca, co tydzień na stronach internetowych Centrum Historii Zajezdnia będą prezentowane wyjątkowe, przygotowane specjalnie na potrzeby Forum wystąpienia gości na temat solidarności w kontekście aktualnych problemów globalnych. Poza wykładami, w ramach RAF Forum odbędzie się także dyskusja online pt. „Konfrontacje z totalitaryzmami a kształtowanie się wolności religijnej”. W debacie zaplanowanej na 29 czerwca wezmą udział: prof. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. Gert Pickel z Uniwersytetu w Lipsku. Odbędzie się również cykl warsztatów zatytułowanych „Solidarność krok po kroku” prowadzonych przez prof. Michała Łuczewskiego. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Piotr Czekierda, Krzysztof Noworyta czy Dariusz Rosiak. Kolejnym wydarzeniem odbywającym się w ramach Forum będzie debata historyków z Europy Środkowo – Wschodniej poświęcona drodze do wolności w poszczególnych krajach i radzeniu sobie z niechcianym dziedzictwem komunizmu. Dyskusję tę przygotowujmy wspólnie z Platformą Europejskiej Pamięci i Sumienia, a poprowadzi ją dr Łukasz Kamiński.

Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Forum jest darmowy. Wybór motywu przewodniego tegorocznej edycji Forum nie jest przypadkowy. Ma on związek z organizacją wrocławskich obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, które w kolejnych miesiącach będą organizowane przez Centrum Historii Zajezdnia. Na sierpień br. planowane jest otwarcie w Zajezdni wystawy „Zajezdnia strajkuje” przywołującej wydarzenia sprzed 40 lat oraz konferencja naukowa „NSZZ Solidarność w Polsce południowej” organizowana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Szczegóły dotyczące pełnego programu obchodów mają być znane z początkiem czerwca. Forum w założeniu będzie wydarzeniem cyklicznym, którego każda kolejna edycja będzie miała swój unikatowy temat przewodni.

