Zagórski: Usługi, które oferujemy w dobie koronawirusa są potrzebne

Wszystkie usługi, które oferujemy, obywatele doceniają i uważają, że są to dobre i potrzebne rozwiązania. A w dobie koronawirusa są one szczególnie potrzebne, bo można wiele spraw, a nawet wszystkie załatwić już zdalnie - podkreślał Marek Zagórski, minister cyfryzacji na antenie TV Trwam.

Państwowa Komisja Wyborcza wydała pozytywną opinię odnośnie kalendarza wyborów prezydenckich zaproponowanego przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło możliwość dopisania się do spisu lub rejestru wyborców za pośrednictwem portalu gov.pl. Należy to zrobić na 5 dni przed wyborami, natomiast chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić 14 dni przed terminem wyborów.

Różnica polega na tym, że do rejestru wyborców dopisujemy się na stałe, natomiast do spisu – na konkretne wybory. W pierwszym przypadku jest to decyzja, która wymaga podjęcia określonych kroków przez gminę – procedura jest trochę bardziej skomplikowana. Dopisanie do spisu wyborców jest niejako automatyczne i bardzo proste – trzeba mieć Profil Zaufany i na portalu gov.pl wyszukać takie usługi. Jednocześnie w tych wyborach będziemy mieli możliwość także głosowania korespondencyjnego i za pośrednictwem portalu gov.pl będzie można składać wnioski o głosowanie korespondencyjnie – poinformował Marek Zagórski.

Szef resortu cyfryzacji tłumaczył również procedury dopisania się do spisu.

Dopisanie się do spisu – bo to jest najpopularniejsza usługa – jest czynnością, która przez internet jest łatwa i w zasadzie równoważna z pobraniem kartki, która upoważniłaby nas do głosowania w innej komisji obwodowej, niż ta, do której jesteśmy przypisani. Dopisanie się do spisu wyborców jest na te konkretne wybory, czyli ma dokładnie taki sam charakter jak pobranie zaświadczenia. Jeżeli podstawowym impulsem do tego, żeby głosować korespondencyjnie, jest obawa o nasze zdrowie, obawa przed ewentualnym ryzykiem zarażenia, to konsekwentnie lepiej wszystko już robić online i nie wychodzić niepotrzebnie z domu – złożyć wniosek elektroniczny, otrzymać pakiet do głosowania i wrzucić go do skrzynki w określonym czasie przed wyborami. Glosowanie korespondencyjnie odbywa się dzień przed wyborami – wyjaśnił minister cyfryzacji.