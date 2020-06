Pekao na pierwszym miejscu w rankingu kredytów hipotecznych

Kupno własnego domu czy mieszkania to przełomowy moment w życiu każdego z nas, dlatego istotne znaczenie ma wybór właściwego kredytu mieszkaniowego i jego profesjonalna obsługa. Najlepszą ofertę w tym zakresie zaprezentował Bank Pekao, wygrywając konkurs Złoty Bankier w kategorii Kredyt hipoteczny.

Złoty Bankier to konkurs organizowany od lat przez redakcje Pulsu Biznesu i Bankier.pl we współpracy z partnerami merytorycznymi – Kantar TNS i Obserwatorium.biz. Plebiscyt podzielony jest na kilka kategorii, które dotyczą m.in. jakości obsługi klienta, innowacji, bezpieczeństwa, działań z zakresu marketingu czy CSR, a każda z nich jest klasyfikowana w inny sposób. W konkursie są też kategorie produktowe, oceniane przez samą redakcję na podstawie nadsyłanych przez banki ankiet, dotyczących parametrów oferty.

Badanie podzielone jest na trzy tury – w każdej z nich redakcja Bankier.pl prosi bank o przedstawienie warunków dla przykładowego klienta. W tym roku organizatorzy wybrali na motyw przewodni „pokolenia”, dlatego wygrała oferta najlepiej dopasowana do osób z różnych grup wiekowych. Sprawdzano, czy banki - prezentując oferty i obsługując klientów - dostosowują swoje działania do ich realnych potrzeb i stylu życia. W tegorocznej edycji rankingu, w której oceniono 14 kluczowych banków, w kategorii Kredyt hipoteczny zwyciężyło Pekao.

– Wzięcie kredytu mieszkaniowego to niezwykle ważna decyzja, dlatego projektując naszą ofertę, podeszliśmy do niej bardzo elastycznie. Staraliśmy się też, aby była maksymalnie prosta i czytelna. Dzięki profesjonalnej obsłudze doradcy hipotecznego, klient jest w stanie dopasować do swoich preferencji wiele parametrów kredytu. Kiedy w grę wchodzi spełnianie marzeń o własnym domu lub mieszkaniu, klienci doceniają szerokie możliwości wyboru – mówi Wojciech Werochowski, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego Banku Pekao S.A.

Klient może dostosować kredyt hipoteczny w Pekao do swoich oczekiwań, m.in. w zakresie celów kredytowania, rodzajów rat i stopy procentowej czy waluty. Dla kredytu w złotych możliwe jest finansowanie do 85 proc. wartości nieruchomości po zabezpieczeniu części kwoty. Klient nie zapłaci też za promesę kredytu, a przy finansowaniu do 300 tys. zł może skorzystać z uproszczonej wyceny nieruchomości. Teraz oferta jest jeszcze atrakcyjniejsza (RRSO 3,77 proc.*), a marża jeszcze niższa (od 1,95 proc.), ponieważ do 11 lipca Bank Pekao prowadzi „Dni otwarte kredytu mieszkaniowego”, podczas których można uzyskać finansowanie na specjalnych warunkach.

Co ważne, by zawnioskować o kredyt hipoteczny klient nie musi wychodzić z domu. Skan wniosku i potrzebnych dokumentów może przesłać w formie elektronicznej lub z wykorzystaniem bankowości internetowej Pekao24. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, klient może w oddziale zawrzeć umowę na finansowanie swojego lokum.