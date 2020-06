Program Trzaskowskiego na ostatnią chwilę i puste obietnice

Program wyborczy kandydata Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego został ujawniony na ostatnią chwilę, tuż przed ciszą wyborczą tylko po to, by nikt nie miał czasu się z nim zapoznać i cokolwiek o nim powiedzieć – powiedział Adam Bielan ze sztabu wyborczego Andrzeja Dudy

Pan Trzaskowski nie miał odwagi przedstawić swój program na konferencji czy konwencji by odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Program jest pokazywany na ostatnią chwilę, by eksperci nie mogli pokazać ile błędów merytorycznych się w nim znajduje. My znaleźliśmy ich mnóstwo, tak jak znaleźliśmy braki, które powinny się tam znaleźć – powiedział rzecznik sztabu.

Poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak ocenił, że program Rafała Trzaskowskiego jest tyle samo warty, co program Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Po kilku dniach może się zdematerializować i zostaną tylko słowa - stwierdził.

Jak stwierdził Kanthak, program Andrzeja Dudy to nie są słowa, lecz czyny.

Prezydentura Andrzeja Dudy to nie jest tylko dobra zmiana, to jest realna zmiana. Wszystkie programy społeczne, które zostały przeprowadzone – 500+, wyprawka+, trzynasta emerytura, zerowa stawka PIT dla młodych, to wszystko udało się zrealizować dzięki panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i dzięki temu, że udało się ograniczyć i zablokować wypływ 50 miliardów złotych rocznie ze złodziejskich faktur VAT - fałszywych i lewych - przekonywał poseł.

Do propozycji Trzaskowskiego odniosła się również wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, która przypomniała o niespełnionych obietnicach Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski z 77 swoich obietnic z programu wyborczego gdy startował na prezydenta stolicy nie zrealizował 72 – stwierdziła Olga Semeniuk wiceminister rozwoju.

Krytycznie o programie wypowiada się także poseł i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda

Jestem całkowicie zaskoczony, bo w programie nie ma ani słowa o 13 i 14 emeryturach. Jak ważny to program, jak wielu emerytów z niego skorzystało to wszyscy wiemy. W programie nie ma ani słowa o chęci podtrzymania tego programu. Uwaga młodzi, w programie nie ma ani słowa o chęci podtrzymania ulgi czy „zerowego” PIT dla młodych do 26 roku życia. Nie ma ani słowa na temat programu 300+. To są informacje które nas niepokoją, bo skoro platforma milczy na jakiś temat, to znaczy że są do niego sceptycznie nastawieni i zapewne go zlikwidują. Jak stwierdził Buda, młodzi, ale też i emeryci powinni zastanowić się nad ryzykiem, z jakim wiąże się wybór Rafała Trzaskowskiego.