Wybory prezydenckie 2020. Znamy wyniki EXIT POLL: Andrzej Duda zwycięzcą I tury! Do II tury wchodzi też Rafał Trzaskowski

W niedzielę o godz. 21 zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki - exit poll. Zwycięzcą I tury jest prezydent Andrzej Duda. Ubiegający się o reelekcję prezydent zmierzy się w II turze z kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim. Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła aż 62,9 proc.! Serdecznie zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy z portalem wPolityce.pl i telewizją wPolsce.pl.

WYNIKI EXIT POLL: Andrzej Duda - 41,8 proc.

Rafał Trzaskowski - 30,4 proc.

Szymon Hołownia - 13,3 proc.

Krzysztof Bosak - 7,4 proc.

Robert Biedroń - 2,9 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,6 proc.

Inni kandydaci - 1,6 proc.

Dziękuję za to wsparcie. Dziękuję rodakom za tę frekwencję! - powiedział prezydent Andrzej Duda po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. - Z całego serca dziękuję, że poszliście państwo na wybory, to bardzo ważne, abyśmy korzystali z tego prawa, najważniejszego prawa, które prowadzi do tego, że państwo jest rządzone według tego, jak chce większość obywateli. Dziękuję tym, którzy mi zaufali —mówił Duda. - Po 5 latach dużo więcej osób głosuje na mnie już w I turze. Dziękuję za to zaufanie - dodał.