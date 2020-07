Agora w dół: Analitycy obniżają docelową cenę akcji

Millennium DM obniżył docelową cenę akcji Agory z 22 do 13 zł. „Spółka wróci do wzrostu zysków”

Analitycy z Millennium DM obniżyli cenę giełdową docelową Agory z 22 złotych do 13 zł. Jednocześnie podtrzymali zalecenie „Kupuj” dla walorów tej spółki. Raport wydano przy kursie 8,1 zł.

Wywołany epidemią kryzys zaskoczył Agorę w momencie, w którym właśnie zaczynały być widoczne efekty prowadzonych jednocześnie restrukturyzacji (Prasa), transformacji cyfrowej (Prasa i Outdoor) i ekspansji (Internet, Kina, Gastronomia). W tej chwili największa niepewność związana jest z funkcjonowaniem kin, ale zwracamy uwagę, że nie zakończyły ich historii najpierw kasety VHS, później DVD, kino domowe i ostatnio streaming - uzasadnili swoją rekomendację analitycy Millenium.

Jednocześnie podkreślono, że nie ulega wątpliwości powrót widzów do kin, a na rynku reklamy kryzys minie po kilku kwartałach. - Agora powróci do wzrostu zysków - dodano.

Millennium DM prognozuje, że w 2020 roku EBITDA Agory (bez wpływu MSSF 16) spadnie do 23,3 mln zł ze 116,8 mln zł przed rokiem. W 2021 roku analitycy oczekują wzrostu wyniku do 87,8 mln zł. Rekomendacja została opracowana przez DM Millennium na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

W środę na koniec sesji giełdowej kurs Agory wynosił 10,4 zł. Od drugiej połowy lutego do połowy marca zmalał z ok. 13 zł do 6,4 zł, w górę znacząco odbił w drugiej połowie maja. Millenium DM to kolejne biur maklerskie obniżające rekomendację giełdową Agory.

wirtualnemedia.pl/gr