Nie grozi nam trwały wzrost cen ropy - mówią analitycy

Bez uszczuplenia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu nie grozi nam obecnie trwały wzrost cen surowca - napisali w piątkowym komentarzu analitycy z Refleksu. Prognozują, że w następnym tygodniu utrzyma się ryzyko symbolicznych podwyżek cen benzyn, a w przypadku diesla - symbolicznych obniżek.

Analitycy zwrócili uwagę, że utrzymujące się ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie odpowiada za wysoką zmienność notowań ropy na rynku światowym. Zaznaczyli jednak, że bez realnego uszczuplenia dostaw z regionu nie grozi nam obecnie trwały wzrost cen surowca.

W ich ocenie, w tym tygodniu średnie poziomy cen nie odbiegają znacząco od średnich sprzed tygodnia i wynoszą odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 – 6,67 zł/l (+0 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,29 zł/l (+2 gr/l), oleju napędowego 6,73 zł/l (+0 gr/l), autogazu 2,85 zł/l (-1 gr/l).

Analitycy zwrócili uwagę, że obserwowane na stacjach ruchy cen w większości były niewielkie.

Na części stacji benzynę 95 i diesla tankujemy w cenach około 6,50 zł/l a na części 7,00 zł/l. To co się zaczyna zmieniać to relacja ceny benzyny Pb95 w stosunku do oleju napędowego - napisali. Dodali też, że rośnie grupa stacji, na których benzyna Pb95 jest droższa od oleju napędowego.