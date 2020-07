Facebook uruchamia darmowe szkolenia

Facebook, chcąc pomóc organizacjom pozarządowym w Polsce uruchamia „Spotlight: Social Good”. To bezpłatne szkolenia, które mają na celu rozwijanie komunikacji przez internet, a także tworzenie oryginalnych i ciekawych treści

Okres pandemii to wyzwanie dla wszystkich- zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, które przeniosły swoją działalność do internetu. Jednak nie wszystkie mają wystarczającą wiedzę na ten temat i ich działania nie są w 100 proc. skuteczne -twierdzą przedstawiciel Facebooka w komunikacie.

Facebook, zdając sobie sprawę z możliwych trudności, które firmy mogą napotkać wychodzi do nich z ofertą szkoleń, których tematyka miałaby dotyczyć efektywnego budowania wizerunku, umiejętności opowiadania o swojej marce, utrzymywania kontaktu z sympatykami, którzy zachęcani by byli do zbiórek pieniężnych. Jednym z najważniejszych elementów byłaby nauka kreowania ciekawych i kreatywnych treści za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych. – zapowiadają przedstawiciele polskiego Facebooka.