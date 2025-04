Debaty prezydenckie w Końskich rozpaliły polski internet

Przekaz w internecie związany z piątkową debatą wygenerował w ciągu 12 godzin ponad 250 tys. unikalnych wzmianek, które dotarły średnio 40 razy do każdego aktywnego internauty. To sprawia, że debata była najsilniejszym politycznym impulsem w social mediach w historii Polski - wynika z analizy Res Futura.

W piątek wieczorem w Końskich odbyły się dwie debaty kandydatów na prezydenta. W drugiej z nich, emitowanej przez TVP, TVN i Polsat udział wzięło 8 kandydatów: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO), popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki, Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski (dziennikarz) oraz Joanna Senyszyn (b. posłanka SLD).

Przekaz debat miał miliard zasięgu

Ośrodek Res Futura analizując media społecznościowe w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia tej debaty, wyliczył, że przekaz związany z wydarzeniem wygenerował w internecie ponad 1 miliard zasięgu. Miało się to przełożyć na ponad 250 tysięcy unikalnych wzmianek – średnio ponad 20 tysięcy wpisów na godzinę, co odpowiada jednemu nowemu komentarzowi lub cytatowi co 3 sekundy.

„Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników internetu w Polsce (około 25 milionów), treści dotyczące debaty dotarły średnio 40 razy do każdego aktywnego internauty w tym czasie. Realne nasycenie ekspozycji wyniosło ponad 12 produkcji na osobę w ciągu pierwszych 8 godzin od rozpoczęcia transmisji. Średnie tempo ekspozycji wyniosło 83 miliony kontaktów na godzinę, co czyni tę debatę najsilniejszym politycznym impulsem w social media w historii Polski” - oceniają twórcy opracowania.

Res Futura ocenia, że przeciętny użytkownik internetu zetknął się z debatą co najmniej kilkanaście razy - nawet jeśli nie kliknął, nie skomentował ani jej nie obejrzał. Debata osiągnęła najwyższy wynik wyszukiwania w Google Trends w naszym kraju i ”stała się nie tylko wydarzeniem politycznym, ale elementem środowiska informacyjnego„.

Strategie polaryzacyjne przestają działać?

„Od 2015 roku media społecznościowe w Polsce wzmacniały przekaz oparty na konflikcie i spolaryzowanym układzie partyjnym. Treści zbudowane na zasadzie +albo my, albo oni+ osiągały największe zasięgi, a kandydaci PiS i KO korzystali z mechanizmu napędzanego przez strach, opozycję i lojalność wobec szyldu” - czytamy.

Z analizy Res Futura wynika, że po raz pierwszy od co najmniej dekady dwie główne siły polityczne muszą szukać głosów w centrum, u niezdecydowanych i krytycznie nastawionych, gdyż „stare strategie polaryzacyjne przestają działać, a komentarze społecznościowe to sygnalizują bardzo wyraźnie„.

„Komentarze masowo odrzucały przekaz oparty na strachu i polaryzacji. Większość użytkowników nie chciała wybierać między +mniejszym złem+, tylko szukała alternatyw. Zarówno KO, jak i PiS utraciły monopol na uwagę. Kandydaci tych partii byli najczęściej komentowani, ale też najczęściej krytykowani. Ich treści nie generowały trwałego zaangażowania” - czytamy.

W analizie Res Futura ocenia, że wybory 2025 będą pierwszymi, w których o wyniku zdecydują nie twarde elektoraty, ale ci, którzy przez lata stali z boku, czyli wyborcy „zmęczeni konfliktem, kalkulacją i sztucznością”. „Dziś chcą polityka, który nie gra roli, tylko mówi do nich normalnie i nie boi się wybrać strony” - dodaje.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura - 1 czerwca.

Fundacja Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura zajmuje się badaniami, analityką i doradztwem w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych w przestrzeni cyfrowej.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: gdzie jest 800 mln zł na produkcję Krabów?

Czy Bruksela chce zgnieść polską branżę drobiarską?

Drożyzna znowu szybko się rozpędza!

»»Debata kandydatów na prezydenta w Końskich zorganizowana przez media niezależne, w tym wPolsce24 – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24