214 mln zł na rozwój nauki w Małopolsce

Krakowskie instytucje naukowe decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego otrzymały dofinansowanie 14 projektów związanych z rozbudową infrastruktury badawczej. Dzięki temu wsparciu Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska oraz trzy instytuty Polskiej Akademii Nauk stworzą unikalne na skalę światową centra badawcze, wysokospecjalistyczne laboratoria i nowoczesne pracownie naukowe. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Promesy potwierdzające wsparcie przekazali w poniedziałek 16 czerwca marszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Witold Kozłowski i Jadwiga Wójtowicz – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Przyznane dofinansowanie umożliwi uczelniom i instytucjom utworzenie lub rozbudowę infrastruktury badawczej: centrów badawczych, które staną się ośrodkami unikalnymi na skalę światową, nowoczesnych laboratoriów i pracowni naukowych. W ramach realizacji poszczególnych projektów zakupiona zostanie wysokospecjalistyczna aparatura badawcza i zaawansowane urządzenia badawcze. Wsparcie umożliwi także przeszkolenie pracowników naukowych. Wszystkie projekty wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje i wspierają współpracę nauki z gospodarką.

Beneficjentami projektów są: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Bardzo dziękuję Państwu za dobrą współpracę - w imieniu swoim oraz Zarządu Województwa Małopolskiego. Dziękuję za to, że małopolska nauka i uczelnie w Małopolsce są postrzegane jako rozwijające się, że studenci chcą tutaj przyjeżdżać i studiować. Zależy nam na mocnej, dobrej współpracy regionu ze środowiskiem gospodarki oraz nauki. Jesteśmy przekonani, że te blisko 214 mln złotych zainwestowane w państwa infrastrukturę, w państwa zespoły sprawią, że region będzie mógł jeszcze efektywniej korzystać z państwa naukowych osiągnięć – powiedział marszałek Łukasz Smółka. W 2020 roku podpisaliśmy bilateralne umowy o współpracy ze wszystkimi rektorami. Dziś jest moment, kiedy ta współpraca, o której wtedy mówiliśmy, że ma charakter projektowy, jest realizowana. Jesteśmy odpowiedzialni i dotrzymujemy słowa. Za tę współpracę bardzo państwu dziękuję – powiedział wicemarszałek Witold Kozłowski. Pan Marszałek często mówi, że jesteśmy wszyscy częścią wielkiego projektu, który nazywa się Małopolska, ponad podziałami, ponad różnicami. Szukamy tego, co nas łączy. Nauka i rozwój, którego państwo jesteście gwarantem przez swoją działalność i swoje badania, jest tego najlepszym dowodem. Dzisiaj jeszcze raz dziękuję za wielką otwartość, za to, że państwo zaufaliście samorządowi, że może te środki pozyskać i dziękuję za to, że jesteście dobrą marką Małopolski – podkreśliła Jadwiga Wójtowicz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

UJ: Inwestycje w rozwój chemii, biologii i medycyny

Uniwersytet Jagielloński zrealizuje pięć projektów, na które przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 90 mln zł. Będzie to utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Wydziału Chemii UJ. Celem drugiego z projektów UJ jest uruchomienie Specjalistycznego Laboratorium Oddziaływań Biologicznych. Kolejny projekt dotyczy rozbudowy Pracowni mikroskopowej w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii UJ. Czwarty dofinansowany projekt przewiduje utworzenie Laboratorium Biomedycznych Spektroskopii Aplikacyjnych w ramach modernizacji i rozbudowy Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim. Laboratorium będzie pierwszym zapleczem stosującym zaawansowane techniki spektroskopii molekularnej i mikroskopii do analizy materiałów klinicznych i biomedycznych. Piąty, ostatni projekt dotyczy zaś utworzenia Laboratorium Badań Wydolności Fizycznej i Energetyki Mięśni Szkieletowych Człowieka w ramach rozbudowy i modernizacji Kampusu Medycznego UJ CM. W ramach projektu zostanie zakupiona nowoczesna, specjalistyczna aparatura naukowa, która umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych badań w obszarze fizjologii wysiłku. Łącznie Uniwersytet Jagielloński zrealizuje pięć projektów, na które przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 90 mln zł.

UR: Centrum Informacji Geoprzestrzennej i Środowiskowej

Uniwersytet Rolniczy zrealizuje jeden projekt. Jego wartość to ponad 27 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 22 mln zł. W ramach projektu planowane jest utworzenie i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę badawczą Centrum Informacji Geoprzestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zakupiona infrastruktura przeznaczona będzie do działalności w sferze B+R. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i oprogramowaniu, powstała innowacyjna jednostka będzie prowadzić w przyszłości badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji geoprzestrzennych i środowiskowych.

PK: Centrum Zaawansowanych Rozwiązań CeZaR

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zrealizuje jeden projekt. Jego wartość to ponad 45 mln zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to blisko 30 mln zł. Projekt dotyczy utworzenia Centrum Zaawansowanych Rozwiązań CeZaR poprzez doposażenie infrastruktury badawczej. Centrum umożliwi kompleksowe rozwiązywanie problemów w zakresie projektowania – wytwarzania – eksploatacji – wycofania (w tym recyklingu) szerokiej gamy obiektów, systemów technicznych, procesów, technologii, substancji czy kształtowania ich właściwości. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano także szkolenia dla pracowników.

IKiFP PAN: zakup nowoczesnej aparatury

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk zrealizuje trzy projekty, na które przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 14 mln zł.

W ramach pierwszego projektu zostanie rozbudowane zaplecze aparaturowe Prototypu Biorafinerii IKiFP PAN. Przedsięwzięcie przewiduje przede wszystkim doposażenie instytutu. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy z otoczeniem gospodarczym poprzez świadczenie innowacyjnych usług badawczych oraz dostarczanie cennych rynkowo produktów dla przedsiębiorstw z obszaru biotechnologii i biogospodarki. Wartość przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł, a przyznane dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 8,5 mln zł.

Drugi projekt dotyczy rozbudowy zaplecza aparaturowego Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych IKiFP PAN. Zakłada m.in. zakupy unikalnej aparatury badawczej, pozwalającej na prowadzenie precyzyjnej i bardzo zaawansowanej analizy materiałowej. Planowane są także szkolenia pracowników. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł, a przyznane dofinansowanie ze środków europejskich to blisko 3,5 mln zł. Celem ostatniego projektu jest modernizacja bazy aparaturowej IKiFP PAN w zakresie kompleksowego układu pomiarowego do analizy termicznej. Planowane jest również podniesienie kompetencji pracowników instytutu. Wartość przedsięwzięcia to ponad 2,6 mln zł, a przyznane dofinansowanie ze środków europejskich to blisko 2,2 mln zł.

IFJ PAN: tworzenie unikalnych laboratoriów

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zrealizuje trzy projekty, na które przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 42 mln zł.

Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego w celu utworzenia Centrum Obrazowania Spektroskopowego. W ramach przedsięwzięcia planowane jest znaczące rozszerzenie profilu działalności istniejącego laboratorium, zakup specjalistycznych urządzeń badawczych oraz wdrożenie nowych technologii, takich jak systemy wspomagania analizy danych wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji. Celem drugiego projektu IFJ PAN jest stworzenie nowoczesnego laboratorium badań in-situ, które będzie unikalnym ośrodkiem badawczym na skalę światową. Laboratorium będzie wyposażone w wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy, który stanie się kluczowym narzędziem w badaniach prowadzonych w instytucie. Ostatni z projektów Instytutu, pn. „Laboratoria bioinżynierii multifunkcjonalnych personalizowanych nanomateriałów dla medycyny” obejmuje stworzenie infrastruktury badawczej. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione zaawansowane instrumenty, kluczowe dla realizacji innowacyjnych badań nad nanomateriałami i ich zastosowaniem w medycynie. Utworzone laboratorium będzie unikalnym ośrodkiem badawczym na skalę krajową.

IB PAN: Innowacyjna platforma CouTech

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk zrealizuje jeden projekt. Jego wartość to ponad 20 mln zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to blisko 14 mln zł. Projekt jest ambitną propozycją stworzenia unikalnej w skali światowej innowacyjnej platformy CouTech, obejmującej: oryginalną kolekcję organizmów użytecznych technologicznie, usługi w formule ‘living lab’ z wykorzystaniem kolekcji oraz powstanie internetowej bazy informacji o kolekcji wraz z omówieniem ich wdrożonych praktycznych zastosowań.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Działania 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Łączna kwota wsparcia przyznanego na realizację 14 zadań to ponad 213,9 mln zł. Całość dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Działanie 1.4 jest elementem szerszego wsparcia sektora nauki i edukacji w ramach programu FEM 2021–2027, którego celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Małopolski.