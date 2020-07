Sasin: Priorytetem zgodna współpraca prezydenta z rządem

Zachowanie zgodnej współpracy prezydenta z rządem, z większością parlamentarną to jest nasze być, albo nie być – mówił wicepremier Jacek Sasin w Terespolu (Lubelskie), gdzie podpisano porozumienie ws. budowy nowego wiaduktu, który usprawni komunikację w tym mieście.

Sasin powiedział, że podpisane w piątek porozumienie umożliwia prace przygotowawcze do inwestycji – oczekiwanej przez mieszkańców Terespola do wielu lat i następuje tuż przed wyborami prezydenckimi, które zadecydują o tym, jak Polska będzie się rozwijać w najbliższych latach.

„Zachowanie tego, czym cieszymy się dzisiaj, czyli zgodnej współpracy prezydenta Rzeczypospolitej z rządem, z większością parlamentarną to jest nasze być, albo nie być, to jest tutaj dla państwa, dla społeczności Terespola być, albo nie być na przyszłość - czy uda się rzeczywiście tutaj dalej podnosić poziom życia, dalej inwestować, czy też pogrążymy się w sporach, we wzajemnym przeszkadzaniu sobie, wzajemnej wojence” – mówił minister aktywów państwowych do zgromadzonych na uroczystości w Parku Miejskim w Terespolu.

Sasin podkreślił, że nigdzie bardziej niż w Terespolu, we wschodniej części Polski, tak dobrze nie widać, jak bardzo potrzeba zgodnej współpracy, aby rozwiązywać problemy tego regionu, który był zaniedbywany. „W zgodzie od 4,5 roku realizujemy naszą wizję Polski, Polski, która rozwija się równomiernie, jest Polską równych szans dla wszystkich, dla tych którzy mieszkają w wielkich miastach i w takich mniejszych miejscowościach jak Terespol” – zaznaczył.

Aby można było taką politykę realizować dalej, potrzebne jest, według Sasina, zgodne współdziałanie władz. „Nie da się realizować wyzwań, które przed nami stoją, podejmować dobrych decyzji dla obywateli, kiedy poszczególne ośrodki władzy są ze sobą w wojnie, kiedy się kłócą. Zgodna współpraca jest niezbędna” – dodał wicepremier.

W jego ocenie prezydentura Andrzeja Dudy wspiera rozsądnie działania rządu i koryguje jego błędy. „Ten się nie myli, kto nic nie robi. My staramy się robić jak najwięcej, dlatego pewnie i błędy nam się zdarzają. Pan prezydent Andrzej Duda pokazał przez ostanie pięć lat, że potrafi nam również te błędy wytykać i czasami w sposób zdecydowany wkraczać, wtedy kiedy trzeba wetować rozwiązania, które są rozwiązaniami w jego odczuciu niedobrymi” - powiedział Sasin.

Według Sasina konkurent Dudy kandydat KO Rafał Trzaskowski, jeśli zostanie wybrany, będzie prezydentem konfrontacji. „Pan prezydent Trzaskowski taka właśnie postawę reprezentuje - nie bo nie, wetokracji” – dodał wicepremier.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że polityka zrównoważonego rozwoju jest marką rządu PiS i do takiej polityki namawia stale prezydent Duda. Podkreślił, że dzięki programom, których za rządów PO nie było, realizowane są inwestycje lokalne - drogi, wiadukty, przystanki. „Gwarantem przyszłości tych projektów jest pan prezydent Andrzej Duda” – powiedział minister.

Sasin i Adamczyk apelowali do zgromadzonych o liczny udział w wyborach i głosowanie na Dudę. „Idźmy wszyscy do wyborów. (…) jest bezpiecznie w lokalach wyborczych. Zabierzcie państwo sąsiadów, namówcie znajomych. Jeśli oddadzą głos na prezydenta Andrzeja Dudę, to poprą wszystkie inwestycje komunikacyjne które realizujemy” – mówił Adamczyk.

Porozumienie - podpisane przez marszałka woj. lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, burmistrza Terespola Jacka Danieluka oraz prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusza Merchela - dotyczy współpracy przy opracowaniu koncepcji budowy bezkolizyjnego dwupoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol. Koncepcja ta ma być gotowa a drugim kwartale 2021 roku. Jej szacunkowy koszt to ok. 180 tys. zł, a podpisane porozumienie przewiduje, że każda ze stron przeznaczy na ten cel po 60 tys. zł.

Nowy wiadukt w Terespolu, którego dotyczy podpisany dokument, zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ul. Wojska Polskiego w Terespolu. Inwestycja ma także objąć budowę przyległego układu drogowego. Prezes PKP powiedział dziennikarzom, że przy opracowywaniu koncepcji nowej inwestycji rozważane będą trzy warianty w różnych lokalizacjach - samochody pojadą wiaduktem nad torami lub tunelem pod wiaduktem kolejowym. „W najbliższych dniach ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji studialnej założeń do projektu budowy – powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Jak dodał, przez Terespol prowadzi ważny szlak kolejowy dla przewozów towarowych łączący Europę z Chinami. „Już widzimy, że w sposób maksymalny jest wykorzystana przepustowość na tym odcinku, dlatego podjęliśmy decyzję również o rozbudowie stacji towarowych” – dodał Merchel.

Według burmistrza Terespola nowy wiadukt jest bardzo potrzebny, by usprawnić układ komunikacyjny miasta. „To inwestycja dla nas strategiczna. Dzisiaj oczekuje się tu na przejazd nawet do kilkudziesięciu minut. Mój rekord postoju na tym przejedzie kolejowym to godzina i dwie minuty. Codziennie jeździ tu kilkadziesiąt pociągów” – powiedział Danieluk.

Podczas spotkania wicepremier Sasin wręczył także burmistrzowi Terespola symboliczny czek na dotację w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Miasto otrzyma z tego funduszu ponad 947 tys. zł.

PAP/kp