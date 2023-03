Sasin: Nasz rząd położył kres uzależnieniu od Rosji

Podczas kongresu OdNowa wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin mówił o tym jak rząd Zjednoczonej Prawicy przestrzegał przed surowcowym uzależnieniem od Rosji i jak skutecznie buduje niezależne od agresywnego mocarstwa źródła energii.

Jak wskazał Sasin:

Byliśmy tymi, którzy wyznaczyli drogę do tego, aby pokazać Rosji, że nie będziemy finansować jej agresywnej polityki

Byliśmy odważni kiedy podjęliśmy decyzję, że nasze rządy to będzie kres uzależnienia energetycznego od Rosji. To się udało. Żaden rząd wcześniej sobie z tym nie potrafił poradzić

w ostatnich latach ok. 15 proc. całego wolumenu węgla zużywanego w 🇵🇱gospodarce i ciepłownictwie, ale również dla indywid. odbiorców pochodziło z Rosji, ok. 8 mln t. Byliśmy odważni, by po agresji Rosji na Ukrainę podjąć decyzję, że z tego węgla rezygnujemy.