Sasin: Mocno inwestujemy w sieć kolejową woj. lubelskiego

Dzięki lepszej komunikacji będzie się lepiej żyło mieszkańcom tego regionu, pojawią się nowe inwestycje, dobre miejsca pracy - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas otwarcia dworca kolejowego Świdnik Miasto (woj. lubelskie)

Wicepremier uczestniczył w poniedziałek w otwarciu wybudowanego od podstaw na miejscu starego dworca kolejowego Świdnik Miasto, który został wybudowany w ramach rządowego programu dworcowego realizowanego przez Grupę PKP.

Tylko w woj. lubelskim w ramach tego programu zostaje wybudowanych 11 nowych dworców. Ten dworzec jest w czwórce tych, które już zostały zrealizowane, siedem dworców jeszcze przed nami – powiedział dodając, że program jest realizowany w całym kraju, natomiast w woj. lubelskim będzie kosztował ok. 150 mln zł.

Wymieniając kolejne inwestycje kolejowe realizowane w regionie przypomniał, że zbudowanych i zmodernizowanych zostanie 21 przystanków kolejowych, a także odbudowana zostanie sieć kolejowa.

W ramach programu Kolej Plus powstanie pięć znaczących odcinków kolejowych na terenie woj. lubelskiego. Wartość tych inwestycji to prawie 3,5 mld zł, a do tego jeszcze dochodzi modernizacja istniejących połączeń kolejowych, w tym połączenia Warszawa-Lublin. To z kolei inwestycje, które pochłonęły i pochłaniają wciąż ogromne pieniądze zaplanowane na ponad 5 mld zł – podał wicepremier.

Wyjaśnił, że w inwestycje zaangażowane są fundusze rządowe i spółki Grupy PKP.

Jak stwierdził, priorytetem rządu jest wyrównywanie szans regionów, odbudowa infrastruktury komunikacyjnej i walka z wszelkimi wykluczeniami, w tym komunikacyjnymi. Mówiąc o projektach infrastrukturalnych realizowanych w woj. lubelskim wymienił: S19 Via Carpatia, S17, S12 i autostradę A2, które nazwał „drogami życia”.

Dzięki lepszej komunikacji będzie się lepiej żyło mieszkańcom tego regionu, pojawią się nowe inwestycje, dobre miejsca pracy, które zapewnią mieszkańcom woj. lubelskiego nie gorsze warunki życia niż mają mieszkańcy innych części naszego kraju, w tym również dużych metropolii - wyjaśnił.

Powiedział, że rząd PiS traktuje swoje zobowiązania bardzo poważnie i pomimo kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa i kryzysu energetycznego z powodu wojny na Ukrainie nadal będzie realizować ambitny program i zaplanowane inwestycje.

Uczestniczący w otwarciu dworca Świdnik Miasto wiceminister finansów Artur Soboń przyznał, że nowy obiekt spełnia standardy dla podróżnych w XXI wieku. „Każdy, kto zna to miejsce jeszcze sprzed budowy tego dworca wie, jak bardzo się zmieniło” - powiedział.

Obok dworca kolejowego – wskazał wiceminister – miasto wybudowało dworzec przesiadkowy za 6 mln zł. Ponadto, miasto planuje zakupić autobusy wodorowe, na co zamierza otrzymać blisko 10 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW. Zdaniem Sobonia, jest to dowód dobrej współpracy rządu i samorządu oraz na to, jak inwestycje publiczne pobudzają lokalny rozwój.

Bez rządowego wsparcia i takich programów, jak program budowy dworców niemożliwa byłaby taka zmiana tego terenu, takie zaangażowanie środków publicznych i zrewitalizowanie tego obszaru tak, aby on z powrotem służył mieszkańcom – powiedział.

Jak podał, rządowe fundusze na inwestycje w woj. lubelskim wzrosły od 2020 r. z ponad 1 mld zł do ponad 3 mld zł.

Członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany powiedział, że realizowany przez spółkę Program Inwestycji Dworcowych jest największym programem inwestycyjnym w historii spółki. „Program obejmuje budowę, modernizację, poprawę funkcjonowania ok. 190 dworców kolejowych w Polsce” – powiedział dodając, że początkowo program kosztował ok. 2 mld zł, a środki w znacznej części pochodziły budżetu państwa. Następnie spółka otrzymała z budżetu państwa kolejne 600 mln zł, które pozwolą na realizację całego programu inwestycyjnego.

Maślany przypomniał, że w poniedziałek podróżnym udostępniono dworce w Świdniku i w miejscowości Kanie, również na trasie z Lublinie do Chełma. „W realizacji jest siedem kolejnych dworców, które sukcesywnie będziemy oddawać” – powiedział dodając, że w sumie nowych dworców będzie 11.

Członek zarządu PKP S.A. Krzysztof Golubiewski podał, że do 2030 r. spółka planuje zmodernizować zdecydowaną większość dworców kolejowych w woj. lubelskim i w całej Polsce.

Nowe dworce Świdnik Miasto i Kanie zostały wybudowane od podstaw, w formule Innowacyjnych Dworców Systemów w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa dworców Świdnik Miasto i Kanie kosztowała odpowiednio 5,2 mln zł i 5,25 mln zł.

Budynki są podzielone na dwie części przykryte wspólnym zadaszeniem. W pierwszej z nich mieści się klimatyzowany i ogrzewany hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni m.in. z ławkami, gablotami i elektronicznymi tablicami informacyjnymi. W sąsiedztwie znajduje się toaleta, natomiast w drugiej części obiektu mieści się niewielka przestrzeń na wynajem. Pod zadaszeniem, które przykrywa obie części, są stojaki dla 28 rowerów i stacja naprawy jednośladów.

W budynkach zastosowano energooszczędne oświetlenie. Na dachach zamontowano panele fotowoltaiczne, które posłużą do pozyskiwania energii na potrzeby dworca. Nad całością instalacji i urządzeń czuwa system inteligentnego zarządzania budynkiem, który zainstalowano z myślą o optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Nowe dworce wyposażono również w system monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz zdalnego zamykania obiektu.

