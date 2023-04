Sasin: polskie uzbrojenie sprawdza się na polu bitwy

Memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy, a także strategiczne porozumienie ws. produkcji amunicji przez Mesko, to zwieńczenie silnej współpracy polsko-ukraińskiej - podkreślił w środę w mediach społecznościowych wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Zwrócił uwagę, że „Ukraina musi mieć narzędzia, by wygrać tę wojnę”.

Wolna Ukraina to bezpieczna Polska - zaznaczył.

Szef MAP dodał, że polskie uzbrojenie sprawdza się na polu bitwy. Przypomniał, że podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podpisano list intencyjny na dostawy KTO Rosomak dla Ukrainy.

Podjęta przez nas w ostatnich latach strategia inwestycji w rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej przynosi efekty - podkreślił.

Resort rozwoju i technologii podkreślił, że celem memorandum podpisanego w środę przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę i wicepremiera Ukrainy Oleksandra Kubrakova jest wzmocnienie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą w odbudowie naszego wschodniego sąsiada.

Strona ukraińska będzie przekazywać cykliczne informacje o planach i projektach, w tym ogłoszonych przetargach, realizowanych w ramach Narodowego Programu Odbudowy Ukrainy. Strona polska deklaruje gotowość do informowania partnerów ukraińskich o polskich przedsiębiorstwach zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy, w tym dostawami niezbędnych materiałów i wyrobów - wyjaśnił resort wskazując na cele memorandum.

Jak podkreślono, polskie firmy już dziś wyrażają chęć udziału w powojennej odbudowie Ukrainy. W czerwcu ub.r. uruchomiono nabór polskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach odbudowy; do dziś zgłosiło się ich ponad 2100.

Podczas środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i ukraińska spółka ARTeM zawarły porozumienie o współpracy przy produkcji amunicji czołgowej kalibru 125mm.

Zgodnie z zapisami porozumienia obie strony zdecydowały, że w najbliższym czasie powstaną we wspólnie wybranej lokalizacji powstan nowe linie produkcyjne, które pozwolą na wytwarzanie dużych ilości amunicji czołgowej 125mm przeznaczonej na potrzeby armii ukraińskiej. Komponenty do produkcji mają dostarczać obie strony stosownie do posiadanych środków i możliwości - zarówno należąca do Grupy Kapitałowej PGZ spółka Mesko, jak i ukraińska spółka ARTeM.

W środę prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Mateusz Morawiecki podpisali list intencyjny ws. współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności KTO Rosomak. Prezydent Ukrainy wymienił, że chodzi o dostawy polskich wozów bojowych Rosomak, a także systemów Rak (moździerzy samobieżnych na podwoziach Rosomaków), a także zestawów przeciwlotniczych Piorun.

W niedzielę podczas wizyty w należących do PGZ siemianowickich zakładach Rosomak premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamówieniu na 100 wozów Rosomak dla Ukrainy; transakcja ma zostać sfinansowana ze środków amerykańskich i unijnych.

Rosomak to licencyjna wersja kołowego transportera opancerzonego AMV (Armoured Modular Vehicle) 8x8 fińskiej firmy Patria.

