Ponad 150 mln zł od NCBiR na innowacje w grach

43 firmy z obszaru innowacji i gier dostaną 154 mln zł - to obecna kwota przyznana beneficjentom w czwartej edycji programu GameINN. IW sumie w 4 konkursach przyznano blisko 500 mln zł dofinansowania do tej pory. Wypłacono już 137 mln zł

Ultra realistycznie opadający liść w grze od CD Projekt RED potrzebował osobnego algorytmu. Innowacje w grach, nawet drobne, mogą stanowić osobny projekt, a nawet stać się osobnym produktem. Ile gier funkcjonuje już na silniku Unreal? Dlaczego w grach światy wyglądają już niemal realistycznie, za to postaci nadal bardzo sztucznie? Ile pracy trzeba, by pocisk leciał zgodnie z prawami fizyki? Drobne różnice potrafią w grach być wielkimi przewagami i przynieść twórcom wielkie zyski. To właśnie jest istotą programu NCBiR, którego nowi beneficjenci zostali właśnie podani do informacji.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. NCBiR chce pomóc tym polskim deweloperom, którzy są już w awangardzie, by podnosić jeszcze bardziej ich poziom. Finalnie chodzi o to, by powstawały polskie tzw. jednorożce technologiczne.

Program NCBiR „GemINN” jak najbardziej się do tego nadaje. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego dzięki Funduszom Europejskim po raz czwarty wsparła rozwój polskiego sektora gier video. Ze względu na wysoki poziom projektów NCBR zwiększyło budżet IV konkursu o ponad 54 mln zł i przyznało 154,3 mln zł dofinansowania 43 firmom. Spośród innych programów dofinansowania, ten wyróżnia jego „wskaźnik sukcesu”, który średnio waha się w granicach 20-30 proc. złożonych wniosków do finalnej realizacj w typowych konkursach. W GameInn przekroczył już poziom 50 proc.

Wysoki poziom złożonych projektów i o ponad połowę wyższa niż planowana wartość przyznanego dofinansowania to potwierdzenie trendu rozwojowego polskiego sektora gamedev. - ocenia dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Zwiększenie innowacyjności polskich firm i jednostek naukowych tworzących i rozwijających technologie dla tej i innych branż jest możliwe dzięki wsparciu programu GameINN, jak i innych programów realizowanych przez NCBR. Trwałe wpisanie prac B+R w strategie biznesowe firm to warunek rozwoju przedsiębiorczość i całych branż w dłuższym horyzoncie czasowym - dodaje.

Wśród tegorocznych projektów, którym przyznano dofinansowanie, znajdują się m.in. pomysły na:

„Opracowanie platformy do prowadzenia gier szkoleniowych w wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości poszerzonej oraz możliwością stosowania jej do grup szkoleniowych składających się z wielu uczestników i wykładowcy”

„Innowacyjne technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów”,

„Uniwersalna, multiplatformowa aplikacja do testowania gier komputerowych z udziałem graczy”

„Intuicyjny i innowacyjny kreator interfejsów dla gier VR opartych o komunikację z wykorzystaniem języka naturalnego”

„Opracowanie sulnika balansującego rozgrywkę na poziomie core i meta gry w mobilnych grach casual i midcore”

Program GameINN to doskonały przykład wykorzystania potencjału rodzimych twórców, który pozwolił branży gamedev dynamicznie się rozwijać w ostatnich latach. Efekty prac B+R są i będą wykorzystywane dla zwiększenia konkurencyjności całego sektora i poszczególnych, często małych firm, podnosząc jakość oferowanych produktów i usług. Ponad 470 mln wsparcia z NCBiR to dobrze zainwestowane pieniądze i nasz wspólny wkład w budowanie marki Polski jako kraju ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych - ocenia minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Mazurek.

Program GameINN uruchomiono w 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działa dzięki funduszom europejskim. GameINN pozwala rodzimym innowatorom realizować nowatorskie projekty w obszarach takich jak m.in.: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji czy rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny. Od pierwszego konkursu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W I konkursie GameINN do NCBR wpłynęły 72 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 186 mln zł, w II konkursie 90 wniosków na ok. 234 mln zł, w III konkursie 81 wniosków na ok. 296 mln zł, a w IV konkursie 92 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 358 mln zł.

Ubiegający się o dofinansowanie przedsiębiorcy lub konsorcja z udziałem jednostek naukowych (od III konkursu) w każdym z konkursów reprezentowali wysoki poziom, co już trzykrotnie doprowadziło do zwiększenia budżetu konkursu w chwili jego rozstrzygnięcia.

Łącznie w trzech poprzednich konkursach NCBR przyznało dofinansowania w łącznej wysokości ok. 320 mln zł 107 projektom.

Zdecydowana większość z wyłonionych w IV konkursie projektów - to zauważalny trend w GameINN – to projekty firm z sektora MŚP. 31 projektów będą realizowały inne niż spółki akcyjne podmioty. Dla porównania, w III konkursie GameINN było to 16 z 27 projektów.

To już jednak koniec projektu w obecnym kształcie, w którym jeśli projekt był dobry, przeważnie dostawał dofinansowanie. Projekty, które będą składane od tej pory prawdopodobnie będą składane wedle reguł konkursowych, zgodnie z nową perspektywą unijną. Do tej pory wszystko, co zasługiwało na wsparcie wsparcie otrzymywało.

GameINN – we ¼ wniosków /projektów zakwalifikowanych do realizacji nie dotyczyła gier. Były inne zadania istotne z punktu widzenia naszego codziennego życia, jak w rehabilitacji, czy wspomaganiu osób niepełnosprawnych, czy edukacji.

Ponad 70 (72) proc. beneficjentów to małe firmy, nie MSP. 5 proc. spośród 100 to konsorcja. Konsorcja niewielki udział. Tylko reszta to duże i małe przedsiębiorstwa.