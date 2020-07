Trzaskowski: Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za kampanię

Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię; żałuję, że nie udało nam się spotkać, ale przeciwników politycznych trzeba również docenić - mówił w niedzielę kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Według sondażu exit poll Ipsos Andrzej Duda w II turze wyborów prezydenckich osiągnął 50,4 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów.

„Chciałbym serdecznie podziękować za to, że udało nam się prowadzić tę kampanię w takim stylu, mimo tego, że z tamtej strony była propaganda, my umieliśmy wyciągnąć rękę do innych i dzisiaj z tego miejsca dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że prowadziliśmy tę kampanię, żałuję, że nie udało nam się spotkać, ale przeciwników politycznych trzeba również docenić” - mówił Trzaskowski.

Kandydat KO podkreślał, że „w polityce powinni być przeciwnicy, bo to normalne, ale nie powinno być wrogów”. „Niezależnie od tego, co się stanie, ja zawsze będę wyciągał rękę do tych, którzy myślą inaczej” - dodał.

Czytaj też: Andrzej Duda wygrał w II turze wyborów prezydenckich

PAP/kp