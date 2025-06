„Bezsensowna śmierć”. Rafał Trzaskowski i afera w schronisku

W warszawskim Schronisku Na Paluchu narasta kryzys. Wolontariusze, którzy od lat ratują tam zwierzęta, alarmują o dramacie rozgrywającym się za zamkniętymi drzwiami. Zarzucają dyrekcji nie tylko chaos organizacyjny i brak przejrzystości, ale przede wszystkim – świadome skazywanie zwierząt na śmierć - podaje portal tokfm . „Nie zgadzamy się na to, co się obecnie dzieje w podległej Panu jednostce - na na typowanie kotów i psów, które mogą żyć i iść do adopcji, i tych pozbawionych takiej szansy” – napisali w dramatycznym apelu do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Z danych jasno wynika, że adopcje spadają, a śmiertelność – zwłaszcza kotów – dramatycznie rośnie.

Mówimy o psuciu marki schroniska, o spadku adopcji zwierząt i innych problemach, chociażby śmiertelności kotów, która wzrosła ogromnie w ciągu ostatniego roku – podkreśla Zuzanna Choińska, wolontariuszka zajmująca się kotami dla tokfm

Problem tkwi w dyrekcji?

Wolontariusze zarzucają dyrektorce Agnieszce Pinkiewicz m.in. brak odpowiedniej promocji adopcji chorych i starszych kotów, ograniczanie dostępu do informacji o stanie zdrowia zwierząt oraz utrudnianie pracy ochotnikom. W ich ocenie te działania prowadzą do spadku adopcji i zwiększonej śmiertelności kotów.

Na Facebooku pojawił się wpis:

„Wolontariusze piszą pisma żeby mnie odwołać. [..] Doprowadzę do tego, żeby każdy wolontariusz podpisany na tym piśmie lub z tym związany został usunięty dożywotnio z wolontariatu”

Głos wolontariuszy

Do tego dochodzi cenzura – wolontariusze oskarżają dyrekcję o kneblowanie ust osobom, które głośno mówią o nieprawidłowościach. Jak twierdzą, ogranicza im się dostęp do informacji o stanie zdrowia zwierząt i usuwa z życia schroniska tych, którzy domagają się zmian.

Punktem zapalnym stała się odmowa promocji chorych i starszych kotów, co w praktyce oznacza dla wielu z nich wyrok śmierci.

Sprzeciwiamy się takiej wybiórczości w dawaniu kotom szansy na dom. Chcemy, żeby do adopcji szły wszystkie koty, nie tylko młode, ale też stare i przewlekle chore i takie, które długo czekają na dom – apelowała jedna z wolontariuszek.

A prezydent stolicy? „Zostaliśmy oszukani”

Mimo obietnic dialogu ze strony władz miasta, prezydent Trzaskowski nie pojawił się na spotkaniu z wolontariuszami.

Zostaliśmy oszukani. Prezydent Rafał Trzaskowski obiecał podjąć decyzje rozstrzygające. Nie podjął – napisała Aga Malarska. Wolontariusze nie mają złudzeń: „Nie jesteśmy nawet szczególnie rozczarowani - już wcześniejsze rozmowy z urzędnikami pokazały nam wszystkim, że to gra na czas” - podaje portal tvp. warszawa.

Na kolejnych protestach, gromadzących setki osób, domagają się elementarnych rzeczy – dostępu do informacji, prawa do ratowania zwierząt i godnego traktowania. „Nie znamy przyczyn ich zgonów, ponieważ dostęp do platformy z danymi medycznymi został nam odebrany. Nie wiemy, które koty najpilniej potrzebują domu. Nie możemy się dowiedzieć o przyczyny ich śmierci” – podkreślały wolontariuszki.

tokfm, jb

