Dlatego trzeba uważać na psy. Sześciolatek uratował siostrę

W ubiegły czwartek, 9 lipca w Wyoming pies zaatakował dwójkę dzieci. Chłopiec stanął w obronie młodszej siostry. Zwierzę rzuciło się na niego i rozszarpało twarz

Chłopiec trafił do szpitala. Operacja trwała blisko dwie godziny, nałożono mu 90 szwów. Do domu wyszedł po niemal tygodniu. Gdy jego ciotka opisała sytuację w mediach społecznościowych szybko stało się o tym głośno.

Pomyślałem, że jeżeli ktoś miałby zginąć, to powinienem być ja - miał powiedzieć mały Bridger po powrocie do domu.

Sprawą zainteresowali się również celebryci, chwaląc odwagę sześciolatka. Chociażby Robert Downej Jr znany z serii filmów „Avengers” i „Iron Man”.

Warto podkreślić, że po tym wszystkim rodzina rodzeństwa nie żywi urazy do opiekunów psa. Jest to jednak poważne ostrzeżenie. To że sześciolatek przeżył można właściwie zawdzięczać cudowi.

PAP/KG