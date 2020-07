Mieli rozmach! Włoska robota w Nowym Sączu... na 10 mln zł

Działali jak internetowi „skamerzy” - podszyli się pod dużą firmę i… wyłudzili 10 mln zł od włoskiego kontrahenta tej firmy. Policjantom z Nowego Sącza udało się odzyskać ponad 10 milionów złotych, wyłudzonych przez dwóch oszustów

Przestępcy podszyli się pod prezesa dużego sądeckiego przedsiębiorstwa, przesłali do włoskiego kontrahenta firmy - wezwanie - do uregulowania należności za towar. Podali jednak inny numer rachunku bankowego, niż ten należący do sądeckiej firmy. Niczego niepodejrzewający partner biznesowy przelał na wskazany numer konta blisko 2 mln 409 tys. euro, czyli ponad 10 mln złotych.

Ale to nie koniec. Oszuści natychmiast przystąpili do wcielenia w życie dalszej części planu. Jak poinformowała rzeczniczka policji, już następnego dnia policjanci ustalili, że przy pomocy kilku rachunków bankowych założonych na fikcyjne dane osobowe, oszuści błyskawicznie „wyprali pieniądze” pochodzące z tego przestępstwa.

Najpierw kupili w Polsce 1 kg złota oraz klejnoty o wartości 220 tys. złotych, a następnie przeznaczyli blisko 10 mln złotych na zakup 50 kg złota u niemieckiego dystrybutora metali szlachetnych i oczekiwali na dostawę cennego kruszcu do Polski.

W efekcie wspólnych działań policji i Interpolu, przygotowywany konwój 50 kg złota do Polski został wstrzymany.

Policjanci ustalili też sprawców kradzieży. To dwaj mieszkańcy Krakowa. Trafili już do tymczasowego aresztu.

Kim są zatrzymani?

Obaj są mieszkańcami Krakowa. Jeden z zatrzymanych ma 28 lat. W jego krakowskim mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, kamienie szlachetne, urządzenia mogące służyć do obróbki metali i kamieni szlachetnych oraz sfałszowany dowód osobisty. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz fałszowania dokumentu i używania go za autentyczny, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych ma 29 lat i również jest mieszkańcem Krakowa. 29-latek na koncie ma cyberoszustwa, łamanie zabezpieczeń komputerowych, czy fałszowanie dokumentów.

