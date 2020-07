Premier: wchodzimy w decydującą fazę tego maratonu

Wchodzimy w decydującą fazę tego maratonu negocjacyjnego i wkrótce ocenimy możliwości schematu negocjacyjnego, który co chwilę ulega modyfikacjom. Te negocjacje są bardzo wielostronne - powiedział Premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem czwartego dnia szczytu Rady Europejskiej

Zwrócił uwagę, że zarówno część kredytowa z funduszu odbudowy, jak i część grantowa jest długiem zaciąganym przez całą UE. „390 mld, wcześniej 500 mld euro- to jest duża różnica”

Podstawowy parametr to wymuszona przez grupę najbardziej skąpych państw kwota wynegocjowana do dalszych rozmów. Wstępnie na stole jest kwota 390 mld euro w dotacjach, wcześniej 500 mld euro - to jest duża różnica. Unia Europejska po epidemii wpadła w tarapaty. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy potrzebujemy impulsu inwestycyjnego. Zastrzyk inwestycji publicznych jest mniejszy niż planowaliśmy kilka tygodni temu z powodu tzw. grupy skąpców - mówił szef rady ministrów.

Niezwykle ucieszyły mnie dzisiejsze dane dot. produkcji przemysłowej w Polsce. Wzrost w czerwcu o 0,5 punktu procentowego rok do roku, przy konsensusie rynkowym -7,3 to bardzo dobra wiadomość dla Polskiej gospodarki. Polska z Grupą Wyszehradzką są w miejscu, które próbuje przybliżyć stanowiska północy i południa. Rozliczne spotkania bilateralne i multilateralne prowadzą do kształtu możliwego do zaakceptowania przez wszystkich. Potrzebujemy impulsu inwestycyjnego po epidemii. Tu wg danych KE nastąpi tąpnięcie w wydatkach inwestycyjnych prywatnych na poziomie - jak szacuje KE - nawet półtora biliona euro. W to miejsce powinien wejść jak największy zastrzyk inwestycji publicznych, takich właśnie, o jakich dyskutujemy - dodał Morawiecki.

Brak uznaniowości ciał unijnych w zakresie praworządności, ale również dalsze negocjacje spraw związanych z neutralnością klimatyczną oraz cała sfera zagadnień związanych z gospodarką i inwestycjami są wciąż dyskutowane. Fakt nadzoru nad wydatkowaniem środków nie jest dla nas żadnym problemem. Nie mamy problemu z absorpcją środków, ale ze sprawami dot. transparentności wydawania. Nasze projekty i programy są otwarte dla wszelkich weryfikacji ciał europejskich - przekazał Premier dziennikarzom.