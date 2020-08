PORADNIK. Zbuduj atrakcyjny wizerunek firmy w social media

Tradycyjny handel opiera się na powszechnie znanych technikach sprzedaży i obsługi klienta. W czasach, kiedy spotkanie z konsumentem jest utrudnione, trzeba wspierać się nowoczesną technologią i oferowanymi przez nią rozwiązaniami. Jak zatem dać się poznać nowym klientom i przypominać o sobie tym, którzy już nas znają? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci skutecznie sprzedawać w Internecie i osiągać pożądane wyniki

Najpierw zaciekaw

Regularne aktualizacje w formie postów to świetny sposób na utrzymywanie relacji z klientem lub zaciekawienie go tym, czym się zajmujesz. Na co warto zwrócić uwagę, aby zwiększyć atrakcyjność postów?

● Twórz ciekawe i angażujące materiały, które skutecznie przyciągną uwagę i zachęcą odbiorców do interakcji z postem.

● Przygotuj proste, ale atrakcyjne graficznie posty o czytelnym przekazie. Użycie zbyt dużej liczby elementów sprawia, że posty przytłaczają ilością informacji i są odbierane jako chaotyczne.

● Przypinaj istotne posty, np. te dotyczące ważnych wiadomości czy ogłoszeń. Przypięty post zobaczy każda osoba, która odwiedzi stronę.

● Bądź aktywny i śmiało wchodź w interakcje z fanami strony. Lajkowanie i odpowiadanie na komentarze jest dowodem na Twoją dbałość o relację z klientami.

Warto pamiętać, że do stworzenia chwytliwych treści wystarczy smartfon. Przydatne aplikacje i wskazówki, jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał, można znaleźć w Mobile Studio.

Szansę na przejście na stronę sklepu zwiększą też posty zawierające link do niej. Zachęci on klientów do odwiedzenia witryny. Interakcję odbiorców z postem podniesie zaś zadanie im pytania.

Pomocne jest także śledzenie, na jakiego typu publikacje najchętniej reagują adresaci naszej strony – pomoże to przeanalizować ich preferencje oraz dostosować publikowane treści do ich potrzeb i oczekiwań. W zbieraniu potrzebnych informacji o klientach pomoże Ci narzędzie Statystyki, które jest dostępne w menu zarządzania stroną.

Potem porozmawiaj

Wszystkie zdjęcia i filmy udostępniane przez firmy w relacji na Facebooku są widoczne dla obserwatorów strony przez 24 godziny. Tworzenie relacji to świetny sposób na przedstawienie firmy od kuchni i pokazanie jej codziennych działań albo wprowadzanych zmian i nowości. Regularne posty na żywo sprawiają, że oglądający czują się bardziej zaangażowani w życie przedsiębiorstwa. W jaki sposób udostępnić film w relacji na stronie?

Wejdź na swoją stronę i kliknij ikonę plusa na zdjęciu profilowym strony. Jeżeli korzystasz z urządzenia mobilnego, kliknij ikonę plusa, aby zrobić zdjęcie, albo kliknij ją i przytrzymaj, aby nagrać film. Przed stworzeniem relacji warto:

● pomyśleć o swoich odbiorcach – kim są, czego oczekują i co ich interesuje,

● wybrać odpowiednie, ładne i ostre zdjęcie z galerii albo zrobić nowe,

● spróbować zadać klientom pytanie i dać im szansę na bycie usłyszanym.

W kolejnym kroku załaduj zdjęcia i filmy, używając kontrastujących kolorów, naklejek czy efektów, a jednocześnie dbając, aby relacja była prosta i zrozumiała. Zakończ, klikając „Udostępnij”.

O czym jeszcze warto pamiętać? Większość materiałów wideo w mediach społecznościowych oglądana jest bez dźwięku, dlatego do relacji wideo warto dodać napisy. Nie należy się bać eksperymentów z dodatkowymi elementami relacji, takimi jak tekst, ankiety, naklejki, emoji czy Boomerang, dzięki którym można uzyskać ciekawszy efekt. Trzeba przy tym pamiętać, że materiały powinny być krótkie i zwięzłe, bo właśnie przy takich odbiorcy zatrzymują się na dłużej.

Na koniec podziel się relacją na żywo

Popularność transmisji na żywo nieustannie rośnie, a Facebook i Instagram notują znaczące wzrosty liczby ich wyświetleń.

Firmy mogą, a nawet powinny wykorzystywać popularność tego narzędzia i organizować transmisje na żywo. Pozwoli im to wejść w bezpośrednie interakcje ze swoimi klientami i pomoże w budowaniu ich zaangażowania. W jaki sposób zorganizować ciekawą i angażującą transmisję live?

Ustal termin planowanej transmisji z wyprzedzeniem i poinformuj o nim obserwujących stronę. Dzięki temu widzowie będą przygotowani do udziału. Odpowiadaj na pytania na bieżąco i wejdź w interakcję z widzami – obserwatorzy to docenią. Prowadź dłuższe transmisje, aby dotrzeć do większej publiczności. Rekomendowany czas transmisji na żywo to co najmniej 10 minut.

To tylko część działań, które mogą pomóc firmie zaistnieć na Facebooku i dotrzeć do klientów. Więcej informacji, wskazówek oraz darmowych szkoleń online dla przedsiębiorców znajdziesz TUTAJ.

