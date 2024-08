Celne sankcje. Rosyjskie firmy na deskach z braku MDI

Po wdrożeniu w czerwcu 14. pakietu unijnych sankcji w Rosji brakuje krytycznych surowców chemicznych do produkcji m.in. pralek i samochodów. Dwadzieścia dużych firm zagrożonych bankructwem z branży AGD, motoryzacyjnej i budowlanej zwróciło się do resortu przemysłu z prośbą o ratunek.

„Na rynku zapanowała już panika, wszyscy próbują znaleźć możliwość jakiegoś zaopatrzenia w związku z czym cena MDI wzrosła i rośnie z każdym tygodniem” - powiedział rosyjskiemu portalowi RBK prezes stowarzyszenia producentów płyt budowlanych Aleksiej Gorochow. MDI (metylenodifenylodiizocyjanian) jest niezbędny do wytwarzania m.in. pianek poliuretanowych, uszczelniaczy, podłóg samopoziomujących, rur, elementów lodówek i części samochodowych.

Strategiczna pianka

Zdaniem Gorochowa istniejące zapasy MDI wystarczą na około dwa miesiące, a szkody „będą ogromne; w większości przypadków nie ma go czym zastąpić”. „To są miejsca pracy, to są ludzie, którzy powinni otrzymywać wynagrodzenie, ale przedsiębiorstwa nie będą w stanie ich zapewnić” - powiedział.

„Bez MDI nie da się wyprodukować pianki stosowanej do izolacji termicznej, ucierpią na tym firmy budowlane, ale i producenci AGD” – ostrzegł z kolei Anton Guskow, oficjalny przedstawiciel stowarzyszenia firm handlowych i producentów IT i AGD.

W rezultacie sankcji producenci z USA, UE i Japonii wstrzymali dostawy MDI. Zrobił to także największy chiński producent, Wanhua Chemical Group. Nie powiodła się Rosjanom próba zawarcia kontraktu z saudyjską firmą, Sadara Chemical. Przedsiębiorcy zwrócili się więc do rządu o doprowadzenie do wznowienia sprzedaży MDI z Chin i o pomoc w osiągnięciu porozumienia z Arabią Saudyjską.

14. pakiet sankcji UE został nałożony na ponad 100 osób i podmiotów w związku z wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie. Objął m.in. przedsiębiorstwa angażujące się w obchodzenie unijnych restrykcji poprzez transakcje finansowe i dostarczanie zakazanych towarów.

PAP, sek

