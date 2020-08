Projekt KGHM uznany za nowoczesną technologię z przyszłością

Zrealizowany przez spółkę projekt monitorowania urobku został uznany za jedną z tysiąca nowoczesnych technologii, które mają przyszłość – poinformował Adam Bugajczuk, wiceprezes ds. rozwoju w KGHM Polska Miedź. Dodał, że spółka, jako jedna z pierwszych przekazała naukowcom listę stojących przed nią wyzwań

Bugajczuk wziął udział w debacie „Czy w prosty sposób można komercjalizować wyniki badań i jak realizowana jest współpraca z przemysłem?”, która odbyła się w ramach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Choć paneliści ocenili, że jest coraz lepiej, to nadal dostrzegają trudności we współpracy między biznesem a nauką.

Projekt DESIRE polega na monitorowaniu urobku przez specjalne sensory, by dać zakładom przeróbczym czas na dopasowanie parametrów procesów wzbogacania rudy i zoptymalizować ich efektywność.

Jak powiedział Bugajczuk, KGHM zrobił wszystko, aby ze światem nauki kooperować, począwszy od doktoratów wdrożeniowych po mnóstwo porozumień, umów o współpracę z uczelniami wyższymi, a także zatrudnianie naukowców w spółkach grupy kapitałowej.

Czasami uczelnie mają zupełnie rozbieżny cel niż my, jako firma, która musi skomercjalizować projekt i mieć jakiś efekt wymierny. Dla uczelni czasami liczy się tylko grant (…) z naszej perspektywy jest to nieakceptowalne. Dlatego kluczem jest dialog – zaznaczył.

Stanisław Szultka, pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i ekspert gospodarczy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ocenił, że mitem jest to, że w centrach rozwoju technologii, czy w jednostkach naukowych są gotowe rozwiązania czy nawet pomysły. „Tego nie ma. Nie ma takich rozwiązań, które ktoś z drugiej strony byłby gotowy skomercjalizować” - zaznaczył.

Według niego kluczowe jest spotkanie przedstawiciela biznesu z naukowcem, gdyż dopiero w takim „procesie definiowania, uzgadniania, zrozumienia, poszukiwania tego, co jest możliwie” coś może powstać.

Sam proces jest oczywiście możliwy. A dlaczego to się w Polsce tak często nie udaje, a przynajmniej nie tak często jak w gospodarce niemieckiej, czy brytyjskiej? Bo my mamy mniej naukowców na takim top poziomie, którzy mają coś do zaoferowania i mamy mniej przedsiębiorstw, które mają potencjał, mają sieci handlowe, mają potencjał finansowy - ocenił.