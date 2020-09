Elon Musk trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie

Elon Musk jest już na podium listy najbogatszych. Jego majątek wynosi obecnie, według Bloomberga, 115 mld dol., czyli więcej niż fortuna CEO Facebooka Marka Zuckerberga

We wtorek 1 września Elon Musk trafił na podium rankingu najbogatszych Bloomberga - a dokładnie, na trzecie miejsce. Z majątkiem rzędu 115 mld dol. wyprzedził Marka Zuckerberga (111 mld dol.) i goni drugiego Billa Gatesa (125 mld dol.). Wszystko dzięki rajdowi akcji Tesli, które mocno zyskują od początku roku. Niedościgniony pozostaje CEO Amazona Jeff Bezos, który jako pierwszy biznesmen w historii przebił magiczne 200 mld dol.

Tak wygląda obecnie piątka najbogatszych ludzi na świecie: 1. Jeff Bezos: 202 mld dol.; 2. Bill Gates: 125 mld dol.; 3. Elon Musk: 115 mld dol.; 4. Mark Zuckerberg: 111 mld dol.; 5. Bernard Arnault: 85.7 mld dol.

To kolejny rekord dla Muska, który raptem kilka dni wcześniej - 27 sierpnia - dołączył do grona centimiliarderów, czyli po raz pierwszy jego majątek urósł do 100 mld dol. W trzy dni jego fortuna spuchła o kolejnych 15 mld dol. Obecnie akcje producenta e-samochodów wyceniane są na 498 dol. Łącznie do teraz Tesla podrożała na giełdzie od początku 2020 r. o 495 proc.

źródło: Business Insider / mt

Czytaj też: Elon Musk ostrzega przed sztuczną inteligencją - niedowiarków nazywa głupkami