Musk i Zuckerberg będą walczyć w... Koloseum?

Miliarder i właściciel Twittera oraz SpaceX, Elon Musk, tydzień temu wyzwał na pojedynek w klatce właściciela Meta, Marka Zuckerberga. Wszystko zaczęło się od doniesień o tym, że Meta stworzyła aplikację o nazwie „Threads”, która miałaby się stać konkurencją dla Twittera

Musk skomentował pogłoski stwierdzając, że jest „gotowy do walki w klatce, o ile on jest (Zuckerberg)”. Zuckerberg odpowiedział na propozycję, prosząc Muska o „podanie lokalizacji” (miejsca, w którym miałaby się odbyć walka). Użytkownicy mediów społecznościowych od razu zaczęli debatować, kto wygra walkę - inni publikowali memy, w tym zdjęcia plakatów reklamujących walkę.

Musk następnie skomentował odpowiedź pana Zuckerberga: „Vegas Octagon”.

(Vegas Octagon to mata do zawodów i ogrodzony obszar używany do walk w Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC ma swoją siedzibę w Las Vegas w stanie Nevada).

Jednak według źródeł TMZ Sports to Rzymskie Koloseum ma być ostatecznym wyborem miejsca walki między Elonem Muskiem i Markiem Zuckerbergiem. Według portalu, pracownicy Zuckerberga poinformowali o tym pomyśle Prezesa UFC Dana White’a, którego ludzie skontaktowali się z ministrem kultury Włoch.

Sam Elon Musk napisał w piątek na Twitterze, że jest szansa na to, że walka odbędzie się w Koloseum:

(Podobno Zuckerberg też chce, aby walka odbyła się w Rzymie).

Przeczytaj też: Na wakacje w tym roku się nie wybieramy?

Źródła: TMZ; Twitter

/$or