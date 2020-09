Udało nam się złamać barierę potwierdzania tożsamości przez klienta (video)

Gościem Macieja Wośko, red. naczelnego „Gazety Bankowej”, był podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik

Rozwiązanie Moje ID umożliwia logowanie do usług elektronicznych Totalizatora Sportowego bez konieczności skanowania dowodu osobistego

Pan prezes Cieślik przyjechał z nowym dzieckiem Totalizatora Sportowego, czyli Moje ID, które umożliwia logowanie się do usług elektronicznych bez konieczności skanowania dowodu osobistego. Dlaczego to takie ważne i dlaczego tak nowoczesne rozwiązanie udało się w Totalizatorze wprowadzić?

Przyjechaliśmy tutaj [do Karpacza] z potwierdzeniem ścieżki obranej przez nas od paru lat, a więc kontynuacji tej transformacji technologicznej całego Totalizatora Sportowego, ale również przede wszystkim chyba jego usług i produktów, które oferuje. To otwarcie pod klientów, które cały czas kontynuujemy pod kątem szycia na miarę oferty dla naszych klientów, a więc dostosowywania produktów już dojrzałych w sieci naziemnej, ale także wszystkich nowości które oferujemy w internecie, jest kontynuowane jak najbardziej i cieszymy się, że klienci bardzo dobrze to przyjmują - mówi prezes Cieślik.

Kolejnym krokiem bardzo ważnym w ostatnich miesiącach, a w sierpniu wprowadzonym w naszym portalu lotto.pl, parę miesięcy wcześniej, w maju tego roku na portalu totalcasino.pl, jest właśnie kwestia identyfikacji, złamania tej bariery wejścia do naszej rozrywki. To jest bariera, która powstała dość naturalnie, to znaczy jest taka bariera, chęć udostępniania swojej tożsamości, związana z koniecznością, niestety, w rozrywce, którą my oferujemy, w rozrywce hazardowej, ze względu na przepisy prawa, koniecznością potwierdzenia swojej tożsamości, oraz wieku, ale przede wszystkim tożsamości gracza. I tę barierę udało nam się złamać przez wprowadzenie właśnie potwierdzenia tożsamości, którą dostarcza Krajowa Izba Rozliczeniowa - mówi prezes Totalizatora Sportowego.

Za pomocą elektroniczności bankowej możemy potwierdzić tę tożsamość i to jest o dużo bardziej wygodne dla samego gracza, ale również, co ważne, jest to bardzo bardzo bezpieczne - wyjaśnia prezes Cieślik.