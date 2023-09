Jak rozwija się Totalizator Sportowy? | XXXII Forum Ekonomiczne (wideo)

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Joanna Buczyńska rozmawiała z Olgierdem Cieślikiem, prezesem zarządu Totalizatora Sportowego

Rynek game’ingowy w Polsce rośnie. Jest to związane przede wszystkim z tym, że w 2016 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o grach hazardowych. To pozwoliło legalnym operatorom na rozwój działalności w Polsce. Także Totalizatorowi Sportowemu, mowa między innymi o jedynym legalnym w Polsce kasynie i gry na automatach. Także te wszystkie zmiany regulacyjne doprowadziły do dynamicznego wzrostu - mówił Cieślik.