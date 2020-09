W. Brytania: jeszcze wolniej na autostradach

W Wielkiej Brytanii, w ramach programu mającego na celu zmniejszanie ilości zanieczyszczeń powietrza resort transportu zdecydował się wypróbować nowe ograniczenia prędkości na czterech autostradach.

Do tej pory ograniczenie prędkości na brytyjskich autostradach wynosiło 70 mph (112 km/h). Nowe cięcia oznaczają zmniejszenie limitu do 60 mph (96 km/h) w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń.

Zmiany obejmą cztery autostrady: M6 (od zjazdu 6 do 7), M1 (od 33 do 34), M602 (od 1 do 3) oraz M5 (od 1 do 2).

Dwutlenek azotu uwalniany ze spalin samochodowych jest uważany za poważne zanieczyszczenie powietrza. Pośrednio przyczynia się on do ocieplenia naszej planety. W wyniku tego ograniczenie prędkości zostanie zmniejszone. Dokładnie za rok poznamy efekty tych zmian.

Ostatecznie problem jakości powietrza zostanie rozwiązany na rurze wydechowej. Producenci pojazdów będą musieli się dostosować, a my inaczej korzystać z naszych pojazdów – powiedział Ivan Le Fevre, kierownik ds. środowiska w departamencie brytyjskich autostrad

Ministerstwo Transportu poinformowało, że próba ta była jednym z wielu środków mających na celu poprawę jakości powietrza. W ramach planu obniżenia poziomu NO2 rząd zamierza zabronić sprzedaży konwencjonalnych samochodów spalinowych – osobowych i dostawczych – przed 2040 rokiem. Mówi się co prawda o skróceniu tego terminu do 2035 roku, jednak do tej pory termin ten nie został potwierdzony.

WRC Motorsport&Beyond/RO

