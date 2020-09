„Solidarni z Białorusią”: koncert na PGE Narodowym

W sobotę 26 września na płycie areny odbędzie się koncert „Solidarni z Białorusią”, podczas którego zaśpiewają największe polskie i białoruskie gwiazdy.

Koncert na PGE Narodowym jest symbolem wsparcia społeczeństwa białoruskiego w walce o demokrację i wolność. Sytuacja na Białorusi budzi ogólnoświatowy niepokój, ludzie muszą walczyć o przyszłość narodu, ryzykując swoje zdrowie i życie. Demonstracje są tłumione z bezprecedensową brutalnością, która sprawia, że są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Potrzebna jest pomoc i wsparcie.

Jednym z filarów naszego Planu dla Białorusi jest właśnie wsparcie oddolnych inicjatyw. Dostrzegamy ten autentycznie oddolny, prawdziwie demokratyczny charakter protestów. To już nie tylko stolica i większe miasta, ale również mniejsze miejscowości wystąpiły w obronie podstawowych praw. W podobny sposób - spontaniczny, zaczynający od konkretnych osób - zaczęła się w Polsce „Solidarność”. Wkrótce ta fala sprzeciwu wobec komunistycznej władzy zamieniła się w ogólnonarodowy ruch, który zakończył komunizm w Polsce — mówi Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

Jednym z partnerów wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, które od 14 lat realizuje projekty promujące Białoruś i jej kulturę.

— Informujemy o sytuacji w tym kraju. I możemy jednoznacznie stwierdzić, że skala represji po tegorocznych wyborach prezydenckich jest ogromna. Podobnie jak skala mobilizacji wśród społeczeństwa białoruskiego — mówi Angelika Peljak-Łapińska, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

— PGE Narodowy jest miejscem, które jednoczy Polaków. 26 września zjednoczymy się tutaj, aby dać społeczeństwu białoruskiemu „siłę do działania” i będziemy im kibicować w walce o wolną Białoruś. Ten dzień uzyska wyjątkową oprawę muzyczną i artystyczną. Jest to już druga impreza masowa, która odbędzie się na PGE Narodowym w czasie pandemii. Chciałbym podkreślić, iż dostosowaliśmy obiekt, działania i procedury do obowiązujących przepisów — mówi Włodzimierz Dola, prezes operatora PGE Narodowego.

Na scenie PGE Narodowego wystąpią największe polskie gwiazdy z największymi przebojami. Usłyszymy prawdziwe legendy sceny muzycznej. Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect zaśpiewają „Chcemy być sobą”, Chłopcy z Placu Broni „Kocham Wolność”, a Krzysztof Cugowski „Pieśń niepokorną”. Wystąpią także Sebastian Riedel, Natalia Nykiel, Igor Herbut, Mr. Zoob, Ira, Paweł Domagała, Enej, Natalia Zastępa, Luxtorpeda, Michał Szpak, Ørganek, Golec uOrkiestra. Artystom będzie towarzyszyła Orkiestra Tomasza Szymusia. Nie zabraknie także artystów białoruskich.

_Kultura zawsze była ważnym elementem wspierającym wszelkie ruchy społeczne. Poprzez artystów i ich muzykę chcemy pokazać, że Polacy są solidarni z Białorusinami, że wspieramy ich w drodze ku wolności — mówi Nina Terentiew, członek zarządu, Dyrektor Programowa Telewizji Polsat.

Koncertowi „Solidarni z Białorusią” będzie towarzyszyła również zbiórka prowadzona przez Fundację Białoruski Dom i Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Białorusi, którzy działają na rzecz pokojowych zmian oraz na pomoc prawną, medyczną i żywnościową dla poszkodowanych — mówi Aliaksandr Zarembiuk z Fundacji Białoruski Dom.

Wejście na koncert będzie możliwe po zarejestrowaniu się i pobraniu bezpłatnego biletu na stronie koncertbialorus.pgenarodowy.pl. Liczba biletów jest ograniczona. Dystrybucja rozpocznie się 15 września 2020 roku. Organizator zaleca wydruk wejściówki, co pozwoli usprawnić wchodzenie na arenę. Bilety są imienne. Nie ma możliwości zmiany nazwisk na biletach.

Widzowie obecni na wydarzeniu muszą zaakceptować regulamin imprezy, w którym zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca na trybunie oraz w trakcie poruszania się po obiekcie. Realizacja tych wymagań będzie starannie sprawdzana przez służby porządkowe.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Koncert „Solidarni z Białorusią” będzie transmitowany w Telewizji Polsat oraz Biełsat.

Organizacja koncertu na taką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie partnerów. Partnerem i realizatorem telewizyjnym wydarzenia jest Telewizja Polsat. Partnerami głównymi są: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski S.A., Totalizator Sportowy sp. z. o.o., Partnerami są: Polska Grupa Energetyczna S.A, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Energa S.A., KGHM Polska Miedź S.A, Grupa Lotos S.A., PZU, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju. W roli partnerów wydarzenia występują ponadto: Fundacja Białoruski Dom oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś. Patron medialny to Interia. Transmisja: Biełsat, Polsat, Interia oraz IPLA. Organizatorem całego wydarzenia jest operator PGE Narodowego, PL.2012+ Sp. z o.o.

PGE/RO

CZYTAJ TEŻ: Białoruś: zatrzymano ponad tysiąc protestujących

Premier zadeklarował pomoc Polakom na Białorusi

Przyspieszenie w planach „Polskiej Krzemowej Doliny”