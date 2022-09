Mecz gwiazd na 10-lecie PGE Narodowego

Wyjątkowe wydarzenie sportowe - Święto Piłki Nożnej 2022 - już 23 września odbędzie się na PGE Narodowym. Wszyscy miłośnicy sportu na największym stadionie w Polsce będą mogli celebrować trzy jubileusze, w tym 10-lecie PGE Narodowego. Uczestnicy piłkarskiego święta kibicować będą m.in. podczas meczu pokazowego piłkarskiej kadry olimpijskiej i ich przyjaciół oraz meczu gwiazd Polska-Portugalia, a także korzystać z szeregu innych atrakcji, takich jak strefy zabaw i animacji

W piątek, 23 września 2022 roku, na PGE Narodowym odbędzie się jedyne w swoim rodzaju wydarzenie sportowe – Święto Piłki Nożnej 2022. Impreza ma na celu wspólne świętowanie wyjątkowego jubileuszu największego stadionu w Polsce, czyli PGE Narodowego im. Kazimierza Górskiego, a także upamiętnienie zdobycia przez polską reprezentację piłkarską złotego medalu olimpijskiego w Monachium w 1972 roku i srebrnego medalu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Dla wszystkich uczestników wydarzenia przewidziano szereg atrakcji zarówno na terenach zewnętrznych, jak i na murawie stadionu. Swoistą wisienką na torcie będzie mecz gwiazd Polska-Portugalia, który rozegrany zostanie o godzinie 19:30.

Podczas Święta Piłki Nożnej 2022 organizowanego przez operatora PGE Narodowego we współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej na uczestników czekać będzie szereg wyjątkowych sportowych atrakcji. Już o godzinie 16:00 bramy stadionu zostaną otwarte dla wszystkich chcących wspólnie świętować trzy wyjątkowe jubileusze. Zarówno młodzi pasjonaci sportu, jak i dorośli znajdą coś dla siebie. Strefy zabawy i animacji, a także konkursy i inne atrakcje dostępne dla wszystkich gości wydarzenia organizowane będą na promenadzie wokół stadionu oraz na murawie PGE Narodowego. W dniu piłkarskiego święta na terenach zewnętrznych obiektu będzie można również spotkać się z przedstawicielami piłkarskich związków sportowych na przygotowanych przez nich stoiskach.

Nie da się świętować jubileuszu PGE Narodowego bez akcentu sportowego. Sport jest wpisany w DNA stadionu i ludzi, którzy go tworzą. Bardzo cieszę się z faktu, że już dziś możemy zaprosić wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie organizowane z okazji 10-lecia największego stadionu w Polsce. Nie codziennie mamy bowiem okazję do tego, by w tak unikatowej atmosferze kibicować największym gwiazdom piłki nożnej – zarówno polskim, jak i tym światowym. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania trzech wyjątkowych jubileuszów – powiedział Włodzimierz Dola, Prezes Zarządu PL.2012+, operatora PGE Narodowego.

To właśnie na murawie stadionu, na której dzień wcześniej biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Holandii, rozegrane zostaną dwa mecze pokazowe. Pierwszym z nich będzie mecz pomiędzy piłkarską kadrą olimpijską złożoną ze złotych medalistów z 1972 roku i srebrnych medalistów z 1992 roku, a drużyną ich przyjaciół. Z całą pewnością nie zabraknie mistrzowskich zagrań, które komentować będzie ikona polskiego dziennikarstwa - Dariusz Szpakowski. Już teraz zachęcamy wszystkich do wspólnego kibicowania. Będzie to wyjątkowa okazja do tego, aby na żywo zobaczyć legendy polskiej piłki nożnej w akcji.

Tuż po pierwszym meczu, o godzinie 19:30, rozegrane zostanie drugie spotkanie – mecz gwiazd Polska – Portugalia. W składach obu drużyn zobaczymy znane i cenione w świecie piłkarskim nazwiska. Bez wątpienia Portugalia to jedna z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych reprezentacji piłkarskich na świecie, liczymy zatem na to, że trybuny PGE Narodowego zapełnią się miłośnikami tej niezwykle popularnej dyscypliny sportowej. Bilety na Święto Piłki Nożnej 2022 są już dostępne na stronie www.swietopilkinoznej.pl , a także w kasach zwiedzania PGE Narodowego. Organizatorami wydarzenia są operator PGE Narodowego oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Sponsorem Głównym piłkarskiego święta jest PKO Bank Polski. Partnerami wydarzenia zostali Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, Fundacja Kazimierza Górskiego, PGE Polska Grupa Energetyczna, Coca-Cola oraz Totalizator Sportowy - właściciel marki LOTTO. Partnerem technicznym imprezy jest 4F.

