Żywy wąż w roli maseczki na twarz. Pasażer autobusu wywołał szok

Nietypowy sposób na zasłonięcie twarzy - co w transporcie publicznym w Wielkiej Brytanii jest obowiązkowe - wybrał pewien mężczyzna jadący autobusem ze Swinton do Manchesteru. Zamiast maseczki na szyi miał kilkumetrowego żywego węża.

„Wsiadając do autobusu, miał go owiniętego wokół szyi, jak szal. Na początku pomyślałem, że ma naprawdę zabawną maseczkę, ale później pozwolił mu pełzać po poręczy. Nikt w autobusie się tym nie przejął, choć jedna osoba za nim nagrała wideo. To było naprawdę zabawne” - opowiada jeden z pasażerów, którego cytuje dziennik „Manchester Evening News”.