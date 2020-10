ING, Santander, PKO BP przypominają - od 1.10 tysiące Polaków zapłacą ogromne kwoty

W ubiegłym tygodniu "Puls Biznesu" poinformował, że PKO BP przygotował własną ofertę dla frankowiczów. Oferta ma zostać skierowana tylko do osób o najtrudniejszej sytuacji finansowej, czyli tych, którym rata pochłania przynajmniej 65 proc. dochodu. Propozycja banku zakłada też, że wysokość raty kredytu po przewalutowaniu będzie podobna do tej sprzed przewalutowania. "Niczego to nie załatwia i…