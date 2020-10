Orlen poprawił rating ryzyka

We wrześniu PKN Orlen otrzymał ocenę ryzyka ESG agencji Sustainaltytics na poziomie 28,1 punktów, co oznacza poprawę o 7,3 punktów w stosunku do ubiegłego roku. Rating prowadzony jest w skali 100 punktowej, gdzie niższy wynik, jest lepszym wynikiem - podał w poniedziałek koncern.

Informując o poprawie ratingu ryzyka ESG (Environmental; Social Responsibility; Governance) agencji Sustainaltytics, PKN Orlen wyjaśnił, iż mierzy on „ekspozycję firmy na unikalne dla konkretnej branży istotne ryzyka oraz określa, jak firma zarządza tymi ryzykami”.

„Rosnące kompetencje koncernu w obszarze ESG (Environmental; Social Responsibility; Governance) odzwierciedliła wyższa ocena ratingowa agencji Sustainaltytics. PKN Orlen uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie Koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG” - podała spółka w komunikacie.

„We wrześniu 2020 r. PKN Orlen otrzymał ocenę ryzyka ESG na poziomie 28,1 punktów, co oznacza poprawę o 7,3 punktów w stosunku do ubiegłego roku. Rating prowadzony jest w skali 100 punktowej, gdzie niższy wynik, jest lepszym wynikiem” - przekazał w komunikacie płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, iż w ostatnim czasie koncern istotnie zintensyfikował starania o poprawę działalności Grupy Orlen w obszarze zrównoważonego rozwoju. „Na początku tego roku wyodrębniliśmy osobną komórkę w PKN Orlen – Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu – dedykowaną wyłącznie tej kwestii” - powiedział Obajtek, cytowany w informacji prasowej.

Przypomniał jednocześnie, że dwa tygodnie temu PKN Orlen, jako pierwsza spółka paliwowa w Europie Środkowej, zadeklarowała osiągnięcie zeroemisyjności netto do 2050 r. „Zaprezentowaliśmy też konkretny plan dojścia do neutralności emisyjnej, zakładając redukcję emisji CO2 o 20 proc. w rafinerii i petrochemii oraz o 33 proc. CO2/MWh w energetyce do 2030 r. W ten sposób podkreśliliśmy, że osią naszych długoterminowych planów jest i będzie zrównoważony rozwój naszej Grupy” – oświadczył szef płockiego koncernu.

PKN Orlen podkreślił, że „dostarcza produkty i usługi najwyższej jakości, jednocześnie dążąc do maksymalnej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa”.

PKN Orlen wspomniał, iż Sustainalytics, spółka córka firmy Morningstar, jest wiodącą na rynku firmą zajmującą się badaniami i ocenami ESG. Jak zaznaczył koncern, równocześnie firma wspiera inwestorów na całym świecie w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych.

PAP/kp