PORADY. Jak skutecznie zainstalować panele słoneczne

Rośnie zainteresowanie pozyskiwaniem energii słonecznej. Według danych raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020” do końca roku może on osiągnąć obroty o wartości aż 5 mld zł.

Decyzja o instalacji paneli fotowoltaicznych w firmie lub domu prywatnym to wybór często na lata. Dlatego tym bardziej powinniśmy zadbać o to, by została ona wykonana sprawnie, w sposób rzetelny i z uwzględnieniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Bez względu na to, gdzie finalnie ma zostać wykonana – czy w firmie, czy domu – powinna być zrealizowana ze szczególną starannością, by być gwarantem właściwego działania oraz bezpieczeństwa domowników czy pracowników. Wraz z branżowymi ekspertami wskazujemy kluczowe aspekty, które należy mieć na uwadze, wybierając dostawcę materiałów i wykonawcę.

1. Unikaj „firmy krzak”

Z roku na rok zainteresowanie fotowoltaiką rośnie. Według danych raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” rodzimy rynek może do końca roku osiągnąć obrót o wartości aż 5 mld złotych! Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników, w tym oczywiście stały (i wciąż planowany!) wzrost cen energii elektrycznej. Rosnące zainteresowanie nowymi instalacjami powoduje, że na rynku pojawiło się wiele nowych firm oferujących zarówno materiały, komponenty w niższych cenach, jak i usługę montażu w „promocji”.

Jeżeli poniesienie jak najniższych kosztów będzie dla nas priorytetem, w naszej instalacji mogą znaleźć się podzespoły niskiej jakości, które wpłyną na jej efektywność oraz bezpieczeństwo użytkowników. Wybór wykonawcy pod kątem ceny za instalację również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Sprawdźmy historię wykonawcy, posiadane uprawnienia (UDT i SEP) oraz dopytajmy o odbyte szkolenia z montowanego asortymentu – mówi Robert Zandecki, key account manager ds. fotowoltaiki Enexon, sieci hurtowni elektrotechnicznych.

2. Szerszy asortyment i lepsza dostępność

Mniejsze firmy zajmujące się tylko fotowoltaiką w wielu przypadkach nie są w stanie zaproponować usługi oraz produktów, które stanowiłyby ważne wsparcie dla całej montowanej instalacji. Firmy o szerszym zakresie usług i asortymentu będą w stanie szybciej zareagować na niestandardowe potrzeby inwestora lub zleceniodawcy oraz zdobyć potrzebny towar bez przedłużania czasu realizacji.

3. Sprawdzeni partnerzy to większe kompetencje

Zaufanie do wykonawcy to aspekt, który ciężko wycenić. Dobrze mieć świadomość, że nasza instalacja została wykonana zgodnie ze sztuką i wymaganymi standardami. Wypracowane warunki handlowe oraz relacje z czołowymi dostawcami z branży elektrotechnicznej to zaplecze, z którego korzystają współpracujący z nami instalatorzy fotowoltaiki. Razem z producentami paneli organizujemy szkolenia dotyczące sprzedawanych produktów, by mieć pewność co do jakości instalacji jaka zostanie dostarczona klientowi końcowemu. W tym zakresie jednym z naszych głównych partnerów jest firma Znshine Solar, która szczegółowo dzieli się swoim know-how z instalatorami fotowoltaiki – Jan Sobusiak, dyrektor marketingu Enexon.

Ilość błędów, które można popełnić przy instalacji jest spora. Ważną kwestią jest korzystanie z oryginalnych podzespołów, budujących konstrukcję, na której mocujemy panele. Każdy, nawet najmniejszy element składający się na instalację fotowoltaiczną powinien być odpowiednio dobrany i spasowany, tak żeby wyeliminować ryzyko awarii i czerpać faktyczne oszczędności przez długie lata – mówi Anastasiya Khomenkova, dyrektor sprzedaży z firmy HG Solar, która jest certyfikowanym partnerem sieci hurtowni Enexon i realizuje projekty z zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych w Wielkopolsce.

4. Sprawdzone w praktyce

Bardzo istotnym aspektem jest jakość i gwarancja wykonanych instalacji paneli fotowoltaicznych. Kupując towar od dostawcy, który sam korzysta z tego rozwiązania, klient otrzymuje pewność, że wszystko działa bez zastrzeżeń.

5. Wsparcie od początku do końca

Odnawialne źródła energii i związane z ich wdrożeniem kwestie techniczne dla większości z nas są zupełną nowością. Podobnie może być z formalnościami dotyczącymi dofinansowania w ramach programu „Mój prąd”. Skompletowanie niezbędnych materiałów, spełnienie wszelkich warunków i jednocześnie zgranie tego w czasie z wykonaniem zamówienia może być kłopotliwe. W przypadku współpracy z doświadczonym partnerem można liczyć na wsparcie na każdym etapie – także formalnym.

