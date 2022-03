Unimot uzyskał 70,5 mln zł EBITDA, przy 8,2 mld przychodów

Unimot miał 8 207,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 4 770 mln zł w 2020 r.) i 70,5 mln zł skorygowanej EBITDA w 2021 r. (wobec 87,2 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane

Grupa Unimot jest trzecim największym niezależnym operatorem na rynku paliw w Polsce, rozbudowuje też sieć stacji benzynowych AVIA. Do spółki wkrótce będzie należeć 9 terminali paliw o łącznej bieżącej pojemności 350 tys. m3, w tym 5 terminale należące obecnie do koncernu Lotos Terminale. Po rozbudowie ich łączna pojemność ma wzrosnąć do 410 tys. m3.

Skonsolidowane przychody spółki za 2021 r. wynoszą 8,2 mld zł, a w IV kwartale 2,85 mld zł. EBITDA, tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją wynosi za rok 116,4 mln zł, a w IV kw. 35,7 mln zł.

EBITDA skorygowana (tj. EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) spółki za rok 2021 wyniosła 70,5 mln zł - czytamy w komunikacie.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kw. 2021 r. miały niższe r/r oraz niższe od oczekiwań marże w biznesie oleju napędowego - trudne otoczenie zewnętrzne w listopadzie i grudniu 2021 r. (spadek premii lądowej oraz wzrost cen na rynkach światowych), wyższe r/r i wyższe od oczekiwań marże i wolumeny w biznesie biopaliw oraz LPG, negatywna marża ze sprzedaży gazu ziemnego w wyniku wytłoczenia gazu przed zakładanym terminem i dodatkowo niekorzystnym wpływem zawieranych w związku z tym transakcji, niższy r/r oraz niższy od oczekiwań wynik na hurtowej sprzedaży energii elektrycznej w rezultacie niekorzystnego wpływu rozliczeń długoterminowych kontraktów, niższe od oczekiwań marże jednostkowe realizowane na sprzedaży detalicznej w sieci Avia związku z trudną sytuacją rynkową, podkreślono.

Skorygowana EBITDA skonsolidowana za 2021 rok na poziomie 70,5 mln zł oznacza osiągnięcie poziomu niższego o 4,8 mln zł niż prognoza w wysokości 75,3 mln zł, którą spółka przedstawiała 18 grudnia 2020 r. […], przy czym koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale SA, nieuwzględnione podczas przygotowywania prognozy na 2021 r. - wyniosły w całym 2021 r. 4,3 mln zł - czytamy dalej.

Zgodnie z danymi wstępnymi, Unimot odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 76 mln zł w 2021 r.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

