Mikroplastik plagą oceanów. Gigantyczne zanieczyszczenia

Około 14 mln ton mikroplastiku zanieczyszcza dna oceanów - wynika z opublikowanego we wtorek badania australijskiej rządowej agencji ds. badań naukowych CSIRO. To 25 razy więcej niż pokazywały poprzednie badania.

„Nasze badania wykazały, że głęboki ocean to +zlew+ dla mikroplastiku” - stwierdziła Denise Hardesty, główny naukowiec i współautorka opracowania.

„Wyniki pokazują, że mikroplastiki rzeczywiście osiadają na dnie oceanu” - powiedziała Justine Barrett z komórki Oceans and Atmosphere CSIRO, która przeprowadziła badanie. „Nawet głęboki ocean jest podatny na zanieczyszczenie plastikiem” - dodała.

Na podstawie wyników gęstości tworzyw sztucznych znalezionych w głębokim oceanie u południowych wybrzeży Australii naukowcy oszacowali, że całkowitą ilość mikroplastiku na dnie morskim na całym świecie wynosi ok. 14 mln ton.

Eksperci szacują, że co roku co najmniej 8 mln ton plastiku wrzucane jest do morza; po rozłożeniu maleńkie cząsteczki połykane są przez ryby, a nawet fitoplankton stanowiący podstawę morskiego łańcucha pokarmowego.