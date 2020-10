Ponad 200 poprawek do ustawy o ochronie zwierząt

Czwartkowe posiedzenie komisji rozpocznie się od przedstawienia opinii i ekspertyz ws. noweli o ochronie zwierząt; mamy ok. 200 propozycji poprawek do noweli od organizacji pro-zwierzęcych, rolniczych i gospodarczych - powiedział PAP szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (niezrzeszony).

W tym tygodniu senackie komisje - ustawodawcza i rolnictwa - zajmą się nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Prace nad nowelą w komisji ustawodawczej mają być kontynuowane w czwartek o godz. 13.00.

Kwiatkowski przekazał, że posiedzenie komisji odbędzie się w trybie hybrydowym. „Posiedzenia komisji senackich odbywają się od kilku miesięcy w trybie hybrydowym, a system umożliwia zabieranie głosu, zgłaszanie poprawek, jak i udział w głosowaniu” - dodał.

Jak podkreślił szef komisji, posiedzenie rozpocznie się od przedstawienia opinii i ekspertyz zamówionych przez Senat, a w dalszych pracach nad nowelą będą uczestniczyć eksperci.

„Mamy około 200 poprawek ze strony organizacji pro-zwierzęcych, rolniczych, gospodarczych. To są propozycje poprawek, ale formalnie nie mają statusu poprawki do ustawy, bo taki status mogą uzyskać dopiero, kiedy senator-członek komisji ustawodawczej je zgłosi. Za to będą ogólnie przedstawione, a wszyscy senatorowie je otrzymają przed posiedzeniem komisji i będą mogli podjąć decyzję, czy chcą z nich skorzystać” - powiedział Kwiatkowski.

Senator zaznaczył, że „ponieważ pierwsze posiedzenie komisji ustawodawczej odbyło się z wysłuchaniem stron, to czwartkowe posiedzenie odbędzie się z udziałem senatorów i ekspertów, bez zapraszania przedstawicieli organizacji zewnętrznych”.

W piątek o godz. 11.00 prace nad nowelą będzie kontynuować senacka komisja rolnictwa.

We wrześniu senackie komisje - ustawodawcza oraz rolnictwa i rozwoju wsi - rozpatrywały uchwaloną przez Sejm 18 września nowelę ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS. Podczas posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie PiS zapowiedzieli złożenie wielu poprawek dotyczących m.in. usunięcia zapisów ograniczających ubój rytualny. Senator Jan Maria Jackowski (PiS) wyraził ubolewanie, że „w Sejmie nie odbyła się poważna debata” na temat noweli. Wyraził nadzieję, że Senat w toku prac wypracuje taką formę tej ustawy, która będzie do przyjęcia.

Długą listę uwag i zastrzeżeń do noweli przygotowało Biuro Legislacyjnego Senatu.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

PAP/ as/