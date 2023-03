Nie będzie histerycznych zmian w rolnictwie

Polska złożyła wniosek o zmianę już przyjętego planu strategicznego i jest to uwzględnione. Komisja Europejska nie stawiała warunku, aby dobrostan zwierząt wymagał chowu bezuwięziowego i to zostało już naprawione - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski

Janusz Wojciechowski został zapytany w poniedziałek w Studiu PAP czy rolnicy będą musieli zrezygnować z uwięzi zwierząt, aby móc skorzystać ze środków unijnych na wsparcie dobrostanu bydła.

Polska ma jeden z najlepszych planów strategicznych i tam są dwa bardzo ważne elementy: dobrostan zwierząt i rolnictwo węglowe, czyli to są dodatkowe pieniądze dla tych rolników, którzy dobrowolnie podwyższają standardy dobrostanu zwierząt i którzy dobrowolnie wprowadzają praktyki przeorywania gleby, sianie poplonów czy stosowanie obornika - powiedział. - Ta sprawa, o którą Pani pyta, to był błąd na poziomie przygotowania planu strategicznego przez rząd. Komisja Europejska nie stawiała takiego warunku, aby dobrostan zwierząt wymagał chowu bezuwięziowego i to zostało już naprawione - wyjaśnił.