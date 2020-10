Wyłudzenia w sieci - warto uważać!

Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z zagrożeń w internecie, takich jak wirusy, złośliwe oprogramowanie, utrata pieniędzy z konta bankowego oraz kradzież tożsamości - ostrzega „Gazeta Polska Codziennie”.

W przypadającym w poniedziałek Dniu Bezpiecznego Komputera, gazeta zwraca uwagę, że „właśnie kilka dużych firm zaalarmowało o próbach oszustw w sieci”.

„Energa ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o nierozliczonych płatnościach. Oszuści podszywający się pod Energę wysyłają e-maile informujące o nierozliczonych płatnościach z adresu test@lesarcs-filmfest.com. Energa ostrzega, że kliknięcie w link może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia (w tym zaszyfrowania danych), na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego. Zaleca nie otwierać łączy do stron internetowych, które wywołują jakiekolwiek wątpliwości” - czytamy.

Gazeta zwraca też uwagę na podobne ostrzeżenie rozesłane przez Bank Millennium. „Oszuści próbują wyłudzać informacje niezbędne do aktywacji aplikacji mobilnej (MilleKod, H@sło SMS, słowokod), aby na swoim urządzeniu aktywować aplikację połączoną z kontem. Bank prosi o zachowanie czujności” - napisano.

Według „GPC”, podobne próby oszustw dotknęły ostatnio klientów innych banków. Powołując się na raport Związku Banków Polskich, gazeta poinformowała, że codziennie blokuje się 18 prób wyłudzeń kredytów. „W samym II kwartale tego roku zablokowano blisko 1700 prób wyłudzeń kredytów na kwotę 63 mln zł – to najwyższa liczba od pięciu lat” - czytamy w „Gazecie Polskiej Codziennie”.

PAP/ as/