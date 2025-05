Zwrot podatku przez e-mail? To próba wyłudzenia!

Oszuści podszywający się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Próbują wyłudzić poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej – ostrzegło MF w środowym komunikacie.

Według MF wysyłane prze oszustów e-maile dotyczą zwrotu podatku i potwierdzenia danych indentyfikacyjnych w celu wypłaty pieniędzy.

„Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. Jest to próba wyłudzenia informacji” – poinformowało Ministerstwo Finansów.