NASK ostrzega! Na te aplikacje trzeba uważać

Zespół CERT Polska ostrzega przed nową kampanią phishingową, w której wykorzystywany jest wizerunek aplikacji mObywatel.

Oszuści rozsyłają wiadomości SMS z informacją, że w „skrzynce odbiorczej mObywatel czeka wiadomość”. Link załączony do wiadomości kieruje do domeny obywatel[.]cloud, na której – pod pozorem zalogowania do aplikacji – wyłudzane są dane dostępu do bankowości elektronicznej. Pozyskane w ten sposób informacje mogą następnie zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy przechowywanych na koncie bankowym ofiary.

Zespół CERT Polska w dalszym ciągu odnotowuje kampanię phishingową, w której oszuści podszywają się pod platformę Allegro.

Oszuści masowo rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail w celu wyłudzenia danych logowania do Allegro.

Rozsyłane wiadomości zawierają informacje wzywające do działania, np. ze względu na: konieczność aktualizacji danych rozliczeniowych, możliwość odebrania bonusu, zagrożenie blokadą konta, wynikające z nieudanych logowań na urządzeniu mobilnym. Kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości przenosi potencjalną ofiarę na stronę phishingową, za pośrednictwem której wyłudzane są dane logowania do Allegro. Przejęte konta mogą być następnie wykorzystywane przez przestępców do dokonywania dalszych oszustw na portalu aukcyjnym.

PR/RO

