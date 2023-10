RCB: Nie podłączaj do komputera nieznanych nośników

Uważajcie na nieznane pendrive’y, dyski czy karty pamięci. Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Podłączenie takiego nośnika do komputera może spowodować infekcję systemu, kradzież danych lub inne szkody - przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Nie podłączaj do komputera nieznanych nośników!” - podkreśla RCB w czwartek na platformie X.

We wcześniejszych wpisach opatrzonych hasztagiem #Cyber_RCB Centrum przypominało też, aby nie wchodzić w podejrzane linki wysłane SMS-em i mailem, bo może to spowodować instalację hakerskiego oprogramowania, utratę danych i kradzież pieniędzy. Zalecało też, aby używać legalnego oprogramowania i korzystać z zaufanych źródeł, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo w internecie.